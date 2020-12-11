Выгрузил в соцсети: житель Армавира жестоко убил свою девушку и ее 10-летнего брата и снял все на камеру

Убийца снимал все на видео и рассылал знакомым

Убийство, поражающее своей жестокостью, совершил 32-летний житель Армавира. Мужчина расправился со своей 26-летней подругой в съемной квартире на улице Розы Люксембург и записал видеообращение на фоне ее тела, утопленного в ванной. Он рассказал, что решился на убийство из-за многократных измен своей возлюбленной, а также потому что она «потратила впустую лучшие годы его жизни, парафинила мозги и планировала уйти».

После этого убийца отправился в станицу Новоалексеевскую и лишил жизни девятилетнего брата своей девушки. Он ломал ребенку кости, жестко издеваясь над ним, и снимал все на камеру. Свои видеообращения он разослал в популярные интернет-паблики.

В комментариях к посту с жестокой расправой написал молодой человек, который не знал, что девушка встречается с двумя парнями одновременно.

С девушкой жестоко расправился ее сожитель

- Он был в шоке, как и я, когда узнал, что она со мной за его спиной, а за моей спиной с ним. Он звонил с ее телефона и последние слова его были: «ты офигеешь, что будет дальше». В течение часа мне стали кидать эти записи. Я не верил, думал шутка, но по итогу вот что случилось…, - написал парень.

Парень рассказал, что девушка встречалась с двумя одновременно

Убийца рассказал, что планирует поехать к Черному морю, чтобы совершить самоубийство. Сотрудники полиции нашли автомобиль, на котором он передвигался, в поселке Джубга.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено местонахождения транспортного средства, на котором передвигался злоумышленник. Оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление места нахождения подозреваемого продолжаются, - сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

- На места происшествий выехали следственные группы из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. В настоящее время на местах происшествий продолжают работать сотрудники следственного управления СКР по краю. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор доказательственной базы и установление местонахождения подозреваемого. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.