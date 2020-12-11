Видео с места жестокого убийства девушки и 9-летнего ребенка в Армавире: криминалисты исследуют место преступления

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Криминалисты вошли в квартиру по улице Розы Люксембург в Армавире, где сегодня ночью, 11 декабря, произошло жестокое убийство. Появилось видео с места жестокого убийства девушки и ее 9-летнего брата в Армавире.

Здесь в ванной следователи нашли труп 26-летней Виктории П. Перед тем, как поместить уже мертвое тело в воду, ее 32-летний сожитель жестоко избил.

На полу в луже крови лежит огромный гантель, который судя по всему и стал орудием смертельной травмы головы.

Перед тем как отправиться в станицу Новоалексеевскую Курганинского района Кубани, чтобы зверски замучить ее 9-летнего брата, он записал видео по популярным пабликам в соцсети.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство с особой жестокостью", - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На видео он предупредил, что собирается покончить с собой в Черном море. Его машину нашли на побережье в Туапсе. Но ни живого, ни мертвого его пока не нашли.