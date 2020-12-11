«Он сделал ей предложение, но свадьба сорвалась»: Сестра погибшей девушки рассказала о ее отношениях с убийцей

Акшин хотел связат свою жизнь с Викторией и даже подарил ей кольцо.

После жуткой расправы над 26-летний девушкой и ее маленьким братом весь Армавир стоит на ушах. Трагедия разворачивалась буквально в режиме реального времени. Убийца рассказывал о своих действиях в одном из пабликов в соцсетях. Как только он убил свою возлюбленную, он говорил о том, что собирается разделаться и с ее младшим братом, что живет в 30 минутах езды от города. Пользователи читали его планы и, кажется, всерьез не воспринимали это. Тем временем драгоценное время было упущено - мальчика спасти не удалось...

Близкая родня Виктории М. сейчас игнорирует журналистов - все, что произошло этой ночью стало для них ударом.

- Прекратите добавлять меня в друзья! Не нужно ничего писать ни мне, ни моим родным! Прошу вас, это очень тяжело! - ответила родная сестра убитой, которая живет в Питере.

О расправе над ней она узнала ранним утром от мамы. Женщина, которая жила с маленьким сыном в станице Новоалексеевской Курганинского района, ушла на ночное дежурство. В этот момент зверь и измывался над ребенком.

Ребенка убийца нашел спящим одного дома

- Мы сейчас все в шоке. Я толком ничего не знаю, пытаюсь дозвониться до родных, но пока им, видимо, не до этого, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» троюродная сестра Виктории Елена. - Этого Акшина я близко не знала, мы знакомы, пару раз сидели за столом на семейных праздниках. Произвел впечатление нормального человека, внешний вид обычный был, он адекватный.

По некоторым данным, Виктория с августа проводила время с другим парнем, о чем рассказала Акшину лишь в декабре.

По словам Елены, о каких-то конфликтах между молодыми людьми родственники не знали, как и о том, была ли агрессия со стороны Акшина раньше.

- Они вместе около трех лет, - продолжает Елена. - Познакомились в соцсетях они вроде, начали общаться, позже встречаться. Настроены вроде серьезно были. В прошлом году он сделал ей предложение. Свадьбу планировали на сентябрь 2020 года.

Но торжество так и не состоялось - то ли из-за пандемии и ограничений, то ли из-за того, что в паре стали ухудшаться отношения.

- Она до него встречалась с другим мальчиком. У них отношения очень долго длились, лет 7 или 8. Но что-то не получилось у них, - говорит сестра Виктории.

Убитая девушка раньше работа продавцом в магазине обуви в местном ТЦ. Жила отдельно от матери с братом на съемной квартире, именно туда и заявился убийца. Сейчас он в бегах. Машину Акшина обнаружили на побережье, самого водителя в ней не было. Поиски Акшина Гусейнова ведутся и на побережье, и в акватории Чeрного моря. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

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