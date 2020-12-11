«Акшин привел сильно исхудавшую Вику»: бабушка армавирского убийцы рассказала о последней встречи с внуком

Галина Метриенко

Это ночью Армавир потрясла страшная трагедия. Местный бизнесмен Акшин Гусейнов жестоко расправился со своей возлюбленной Викторией Макаровой и ее младшим братом – 9-летним Димой.

Так он мстил за измену. Причем о случившемся рассказал в видеообращении, которое разослал в армавирские паблики во Вконтакте. Ролик – жуткий, - на фоне ванны, в которой лежала окровавленная Вика.

На видео Акшин даже заявил, что поедет в станицу Новоалексеевскую (она в 30 минутах езды от Армавира), чтобы расправиться с младшим братом девушки. Почему подписчики не стали останавливать изверга и не заявили сразу в полицию – сейчас выясняют следователи. Они же работают и с администраторам паблика, в котором отморозок разместил ролик.

Все, о чем говорит Акшин, он сделал. Причем ребенка убивал с особой жестокостью – переломал ему руки и ноги. А потом сел в свою черную Шевроле Лачетти, и поехал в Джубгу. Где припарковался на берегу моря и пропал. Сейчас его ищет полиция.

В Армавире живет его бабушка Галина Метриенко. О том, что ночью натворил ее внук, она узнала утром от журналистов «Рен-ТВ», которые нагрянули к ней домой.

- Вы не знаете Акшина Гусейнова? – спросили женщину телевизионщики.

- Это мой внук, - ответила она и спросила, что случилось. Когда ей рассказали о произошедшей ночью драме, она продолжила: - Я встала в пять часов, дочки, мамы Акшина, мы с ней живем, не было. Внук недавно с Викой в гости ко мне приходил. Вика такая худенькая была, я еще сказала ей: «Викочка, ты чего-то так похудела, ты чего на работе не ешь»? А еще внук квартиры часто менял. Та, в которой он жил, была уже третья или четвертая. Я его даже просила: «Акшиньчик, покажи мне, где вы живете? Я же как бабушка должна знать».

Галина Метриенко с самого утра не могла найти дочь – маму Акшина Гусейнова. Где сейчас она женщина не знает.

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