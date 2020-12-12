В Адыгее пропал 3-летний Матвей Заварский: что известно на данный момент

Ребенок пропал вечером 11 декабря.

Поиски пропавшего трехлетнего Матвея Заварского длятся уже больше семи часов, но пока безрезультатно. Напомним, ребенок пропал вечером 11 декабря в дачном товариществе под Майкопом. По словам следователей, которые подключились к разбирательствам, сообщение о пропаже мальчика поступило около 18:00.

- Предварительно, ребенок находился под присмотром 50-летнего знакомого своей матери в ДНТ «Проектировщик», - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Адыгее.

Мужчина вышел на прогулку с мальчиком. В какой-то момент на улице разговорился с соседкой, упустив из виду малыша. В этот момент ребенок и исчез. Когда начал искать, понял, что самостоятельно этого сделать не может. Тогда и признался полицейским в том, что произошло.

О пропаже ребенка в курсе уже и родители Матвея, которые обратились за помощью в поисковый отряд "Лиза Алерт" по Адыгее.

- Мальчик был одет в зеленую куртку, темные штаны, серые ботинки и шапка с помпоном синего цвета, - рассказали в отряде. - Рост ребенка 104 см, среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Создан штаб по координации поиска ребенка. Его возглавил исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Республике Адыгея.

- Следователи-криминалисты осматривают дом, в котором до исчезновения находился ребенок, - добавляют в ведомстве.

В поисках участвуют около 700 человек. Фото: СУ СК по Адыгее.

Помимо профессионалов, задействованы почти 700 волонтеров, которые прочесывают окрестности (пешком, на машинах, квадроциклах, с собаками). Местность поделена на квадраты и распределена между группами добровольцев и работниками спецслужб со спецтехникой. Ребенка ищут и с воздуха - в небе летают два квадрокоптера-тепловизора.

ВАЖНО!

Всех, кто заметит мальчика, просят срочно звонить в полицию или волонтерам: 8-988-080-20-83, 8 (8772) 59-64-00, 8 (8772) 59-65-11 или 02 (с мобильного 102). Дорога каждая минута.