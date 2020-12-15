Исторический максимум побит: такого тепла в Краснодарском крае не было 60 лет

Фото: Федор СВЕТЛОВ.

Последние несколькой дней на Кубани были далеко не зимними. Местами температурные отметки смахивали больше на апрельские, нежели декабрьские. Ясные дни, в основном, стояли на побережье. Именно на курортах Краснодарского края и зафиксировали исторический максимум.

Например, в Анапе 14 декабря был самый теплый день - зарегистрирована температура в 18,9 градуса. Предыдущий температурный рекорд был в 1960 году, когда градусник показывал 18,6 градуса. Норма обычно на 10,4 градуса ниже.

Новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня взят и в Туапсе. Там зафиксировали 21,1 градуса. Ранее самые высокие отметки на курорте были 60 лет назад - 18,4 градуса. Отклонение от нормы составило 6,6 градуса.

А на Красной Поляне поставлен новый температурный рекорд за 46 лет наблюдений. На горнолыжном курорте зарегистрировали 17,1 градуса. Предыдущий максимум был в 1976 году. Тогда было всего 16,2 градуса. По словам специалистов, отклонение от нормальных значений - 5,5 градуса.

Стоит сказать, что из-за теплой погоды в Сочи перенесли открытие горнолыжного сезона. Он планировался с 18 декабря. Теперь его старт перенесли на 25-е число.

По прогнозам синоптиков, у жителей и гостей Краснодарского края насладиться благодатной погодой в ближайшее время не получится. Уже со среды, 16 декабря, в регионе ожидается похолодание. Температурные отметки упадут минимум на 5 градусов. Прогнозируется небольшой дождь, а в северных районах Кубани даже снег. Температура воздуха ночью от минус двух до трех тепла, в юго-восточных предгорьях до 6 градусов мороза.

В среду, 16 декабря, на Черноморском побережье ожидается переменная облачность. На на участке Анапа-Геленджик будет уже до 12 тепла.