2020-07-29T10:28:34+03:00
Происшествия

Видео массовых смерчей в Новороссийске 29 июля 2020

Видео массовых смерчей в Новороссийске 29 июля 2020 обсуждают все жители края [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: instagram.com/oleg_gareevФото: instagram.com/oleg_gareev
Изменить размер текста:

В этом году погода в крае крайне переменчивая. То над регионом воцаряется зной, то действует штормовое предупреждение. Жителям Сочи не привыкать к сообщениям спасателей о возможности формирование смерчей - воронки они наблюдают регулярно. Правда, 29 июля стихия разбушевалась в Новороссийске.

Массовые смерчи в Новороссийске 29 июля 2020 Видео: instagram.com/oleg_gareev.

Смерчи над морем в районе Цемесской бухты города-героя сформировались утром. Как сообщают очевидцы, воронка сначала была узкой, но вскоре столб воды достиг крупных размеров, а через пару минут появились еще два вихря.

Видео, на котором запечатлены массовые смерчи, попало в социальные сети. Народ, даже заметив водяные вихри, не спешил покидать пляжи. Хотя причин испугаться, судя по всему, было предостаточно.

Необычное явление природы часто завораживает людей настолько, что они забывают об опасности. К счастью, в этот раз вихрь распался в море. Однако спасатели напоминают о правилах безопасности.

Фото: instagram.com/oleg_gareev

Фото: instagram.com/oleg_gareev

- В случае возникновения и выхода смерча на сушу необходимо немедленно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине, - советуют в краевом МЧС.

Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У берегов Новороссийска пронеслись сразу три смерча

С самого утра 29 июля над Черным море в Новороссийске начали ходить тучи. Отдыхающие ждали сильного ливня, но в итоге стал накрапывать мелкий дождь, а в море из-за перепада температур образовался смерч. И не один - сразу три (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В школах Новороссийска собирают деньги с родителей на обеззараживающие лампы?
Низины Апшеронского района продолжают оставаться подтопленными
В Анапе поймали мужчину с 600 экземплярами камбалы
Судебные приставы Краснодарского края приняли присягу
В Международный день дружбы в «Орленке» откроют Верстовые столбы и заложат капсулу времени
Температура воды в Черном море 29 июля 2020: холоднее всего купаться в Анапе
В Апшеронском районе после дождей подтоплены 100 домов
Более 500 медработников Кубани будут получать компенсации из бюджета за аренду жилья
В Краснодаре жители активно ставят подписи за партию «Новые люди»
В Сочи скончались две женщины с диагнозом COVID 19
Самый веселый город страны: Краснодар оценили по индексу Ильфа и Петрова
Губернатор Кубани предложил ввести мораторий на строительство в районах с дефицитом воды и электроэнергии
В Сочи фотограф мучил мартышку на улице
С 2015 года производство плодово-ягодной продукции на Кубани увеличилось более чем наполовину
ВТБ на 70% увеличил объем кредитования МСП по «Программе 1764»
«Водооткачивающая техника готова»: В Краснодаре пошел обещанный синоптиками дождь
Власти Армавира должны ответить за всплеск заболеваемости коронавирусом
Крым и Сочи впервые свяжут поезда
Без водоснабжения в Геленджике остались 75 тысяч человек и социальные объекты
Росприроднадзор назвал причины гибели дельфинов в Черном море в районе Геленджика
В Крымске молодой человек отнял у подростка золотое кольцо с помощью ножа
Житель Новороссийска предстанет перед судом за отмывание почти 4 миллионов рублей
Популяция краснокнижного русского осётра растёт!
ВТБ запускает бесплатный звонок в банк из мобильного приложения
Новый телеканал GOLFTV стал на эксклюзивной основе доступен подписчикам видеосервиса Wink от «Ростелекома»
В Сочи местных жителей будут судить за хищение водных ресурсов реки Мзымта