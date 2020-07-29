Видео массовых смерчей в Новороссийске 29 июля 2020

В этом году погода в крае крайне переменчивая. То над регионом воцаряется зной, то действует штормовое предупреждение. Жителям Сочи не привыкать к сообщениям спасателей о возможности формирование смерчей - воронки они наблюдают регулярно. Правда, 29 июля стихия разбушевалась в Новороссийске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/793201" frameborder="0"></iframe> Массовые смерчи в Новороссийске 29 июля 2020 Видео: instagram.com/oleg_gareev.

Смерчи над морем в районе Цемесской бухты города-героя сформировались утром. Как сообщают очевидцы, воронка сначала была узкой, но вскоре столб воды достиг крупных размеров, а через пару минут появились еще два вихря.

Видео, на котором запечатлены массовые смерчи, попало в социальные сети. Народ, даже заметив водяные вихри, не спешил покидать пляжи. Хотя причин испугаться, судя по всему, было предостаточно.

Необычное явление природы часто завораживает людей настолько, что они забывают об опасности. К счастью, в этот раз вихрь распался в море. Однако спасатели напоминают о правилах безопасности.

Фото: instagram.com/oleg_gareev

- В случае возникновения и выхода смерча на сушу необходимо немедленно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине, - советуют в краевом МЧС.

Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.

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