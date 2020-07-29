В Сочи два сотрудника центра «Сириус», заболевшие коронавирусом, идут на поправку

Массовое тестирование на COVID-19 помогло выявить инфекцию у двух сотрудников, не связанных с организацией образовательных программ. Они чувствуют себя нормально и уже выздоравливают, заболевание было диагностировано три недели назад.

- Ни один ребенок и педагог не заболел коронавирусом в "Сириусе" за два месяца работы благодаря принятым беспрецедентным мерам безопасности, — сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Образовательного центра «Сириус». - Массовое тестирование на коронавирус начали с середины мая, готовясь открыть образовательные программы. Это помогло, в том числе, выявить два случая. Таким образом, за три месяца из 2 тысяч сотрудников у нас заболели двое.

В пресс-службе обратили внимание, что из 2 тысяч сотрудников фонда с детьми - участниками образовательных программ - непосредственно контактируют 300 человек. Остальные работают в сервисных службах, в том числе Олимпийского парка.

- Коронавирусная инфекция была обнаружена у двух сотрудников административного и инженерного подразделений, которые не контактируют с участниками образовательных программ, даже через третьи руки. Своевременное выявление COVID-положительных сотрудников и полная изоляция контактных с ними, соблюдение мер предосторожности в коммуникациях и логистике позволяют быть уверенными в эпидемиологической безопасности, - уточнила сотрудник пресс-службы.

Введены беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса. Фото пресс-службы Образовательного центра «Сириус».

По ее словам, для организации образовательных программ «Сириуса» введены беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса и обеспечению безопасности и здоровья детей. Например, помимо ручной термометрии «Сириус» использует тепловизионную. Уже установлены две передовых системы для контроля температуры детей и взрослых на основе тепловизионных технологий.

В июне, после двухмесячного перерыва, центр принял первых воспитанников – 156 школьников из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 июньская программа проводилась с предельными мерами предосторожности и ограниченным количеством участников.

- Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство направили нам детальные рекомендации о том, как себя вести в условиях пандемии. Фонд выполнил все требования профильных ведомств, перестроил логистику и другие процессы: режим питания и тренировок, отдыха и умного досуга. Учебной программе это не помешало, - отметили в центре.

Чтобы обеспечить безопасность воспитанников, кампусу образовательного центра, тренировочным аренам и учебным классам в Парке науки и искусства был присвоен статус «чистой зоны». Здесь на протяжении всех трех недель программы со школьниками находятся только педагоги, кураторы и медицинский персонал – все те, кто предварительно прошел тест на COVID-19, провел две недели в изоляции, продолжает периодическое плановое тестирование и ежедневную термометрию. Попасть в «чистую зону» извне невозможно – все коммуникации осуществляются с четким соблюдением дистанций, в специально отведенных участках. Продукты и предметы первой необходимости доставляются сюда после тщательной санитарной обработки.

В июле Центр принял уже 400 школьников по всем трем направлениям: наука, искусство, спорт.

- За два месяца работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией внутри «чистой зоны», среди детей и работающих с ними взрослых, - заключили в центре.

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