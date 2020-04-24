2020-04-24T16:11:31+03:00
Общество

В Сочи средства индивидуальной защиты печатают на 3D-принтере

Научный парк «Сириус» запустил производство защитной экипировки для медиков курорта [фото, видео]
Юлия БАРАНОВА
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Научный парк «Сириус» запустил производство защитной экипировки для медиков Сочи. Фото пресс-службы фонда «Талант и успех»Научный парк «Сириус» запустил производство защитной экипировки для медиков Сочи. Фото пресс-службы фонда «Талант и успех»
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В Сочи научный парк «Сириус» начал производить и поставлять средства индивидуальной защиты для городских больниц. Это многоразовые лицевые щитки и разгрузочные системы для медицинских масок - фиксаторы, снимающие нагрузку с ушей при длительном ношении маски. А также - интубационные короба - специальные боксы, обеспечивающие дополнительную защиту врачей.

Это многоразовые лицевые щитки, разгрузочные системы для медицинских масок и интубационные короба. Фото пресс-службы фонда «Талант и успех»

Это многоразовые лицевые щитки, разгрузочные системы для медицинских масок и интубационные короба. Фото пресс-службы фонда «Талант и успех»

- Защитную экипировку и другие изделия медицинские учреждения могут получить бесплатно по запросу. Необходимое оборудование делается из безопасных для контактов с кожей и пищевыми продуктами материалов в лаборатории прототипирования научного парка «Сириус», - сообщили в пресс-службе фонда «Талант и успех».

По словам директора центра дополнительного образования фонда Тимофея Асмолова, у «Сириуса» есть все необходимое оборудование: лазерные станки и 3D-принтеры.

- Мы уже отправили в больницы три типа изделий, которые спроектировала и изготовила команда наших педагогов, – отметил Асмолов.

В Сочи средства индивидуальной защиты печатают на 3D-принтере.Видео пресс-службы фонда «Талант и успех»! другой источник

Руководит рабочей группой заведующий лабораторией прототипирования Олег Вартанов. Вместе с педагогами и участниками онлайн-курсов он продолжает работу над усовершенствованием моделей, прислушиваясь к мнению врачей.

Первую партию средства индивидуальной защиты от «Сириуса» уже получил персонал инфекционной больницы № 2, горбольницы № 4 и 5.

Первую партию средства индивидуальной защиты от «Сириуса» уже получил персонал инфекционной больницы № 2, горбольницы № 4 и 5. Фото пресс-службы фонда «Талант и успех»

Первую партию средства индивидуальной защиты от «Сириуса» уже получил персонал инфекционной больницы № 2, горбольницы № 4 и 5. Фото пресс-службы фонда «Талант и успех»

- Мы опробуем новые защитные средства и направим в «Сириус» рекомендации по их доработке, если она понадобится. Без экипировки врачам никак не обойтись. Особенно при работе с пациентами, у которых диагностированы инфекции, предающиеся воздушно-капельными путем, – обратил внимание заместитель главного врача по хозяйственным вопросам инфекционной больницы №2 Валерий Мордвин.

Щитки для лица из прозрачного полимера – самые востребованные изделия, их в лаборатории производят больше всего. Специальные визоры создают защитный барьер, предотвращая попадание вируса в глаза, нос или рот. Еще одно преимущество такой маски – в многоразовом применении.

У «Сириуса» есть необходимое оборудование с достаточной технологической мощностью. Фото пресс-службы фонда «Талант и успех»

У «Сириуса» есть необходимое оборудование с достаточной технологической мощностью. Фото пресс-службы фонда «Талант и успех»

К средствам первой необходимости врачи относят и разгрузочные системы для медицинских масок. Это специальные держатели, которые позволяют застегнуть маски на затылке, чтобы медикам не пережимало уши резинками. Специалисты лаборатории прототипирования уже приступили к созданию новой партии заготовок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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