«Шилаплави для врача»: Диаспоры Сочи угостили медиков национальными блюдами

Национальные общины Сочи стали инициаторами масштабной благотворительной акции в поддержку врачей и медсестер курорта. В период пандемии коронавируса представители самых многочисленных диаспор - армянской, грузинской и греческой - приготовили для медиков города свои самые вкусные блюда.

Горячие обеды в национальном стиле получили сотрудники инфекционной больницы № 2 в Дагомысе и больницы № 8 в поселке Красная Поляна. Каждая из диаспор старалась внести в меню свой колорит, используя только свежие, натуральные продукты.

Обед от армянской общины. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Например, повара грузинского культурного центра «Иверия» приготовили знаменитый грузинский плов из гуся - шилаплави, овощное рагу, хачапури с сыром и горячие лаваши.

Шилаплави томится в казане. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Горячий лаваш – на обед врачам и медсестрам. Фото пресс-службы мэрии Сочи

- Это очень большая ответственность и почётная обязанность. Мы всегда готовы оказать любую помощь, особенно нашим врачам, которые сегодня находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом - цитирует председателя грузинского культурного центра «Иверия» Семёна Учадзе пресс-служба мэрии.

По его словам, все повара имеют соответствующую квалификацию и медицинские книжки.

Представители армянской общины «Севан» города Сочи угощали врачей ароматным люля-кебабом, гарнирами и салатами.

Представители армянской общины «Севан» города Сочи угощали врачей люля-кебабом. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Люля-кебаб приготовили на мангале. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Ее председатель Илларион Варваштян, считает, что в период пандемии коронавирусной инфекции общество должно объединиться и проявить солидарность. Он призвал сочинских предпринимателей оказать любую посильную помощь врачам и медсестрам.

Греческое общество «Патрида» включили в горячий обед для медиков свою знаменитую лепешку - питу.

Представитель греческого общества привезли горячие обеды медикам больницы Красной Поляне. Фото пресс-службы мэрии Сочи

- Греческую лепешку едят с мясом, птицей или овощами. Пита с гиросом из куриного филе, помидором и луком – символ гостеприимства и дружеской трапезы. И сегодня мы говорим медикам: «На здоровье!», - сообщил сайту «КП»-Кубань» представитель греческой общины.

Напомним, что данным оперативного штаба региона с начала пандемии коронавирус в Сочи официально подтверждён у 50 человек, в том числе у 4-летнего ребенка.

Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Состояние четверых из них врачами характеризуется, как тяжелое. Ранее шесть пациентов были выписаны из стационара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Частная клиника в Сочи передала государственной больнице аппарат ИВЛ

Медики призвали все коммерческие медцентры присоединиться к помощи (подробнее)

На чиновника, выписавшего спецпропуск девочке с астмой, завели дело за нарушение карантина

В то утро, 4 апреля, на пост ДПС при въезде в Щербиновский район Краснодарского края приехал чиновник, чтобы проверить, как здесь идет работа. На время карантина, который в регионе продлится предположительно до 18 апреля, проехать по территории региона можно только при наличии специального пропуска (продолжение)