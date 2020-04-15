«Вы бы видели глаза ребенка!»: на чиновника, выписавшего спецпропуск девочке с астмой, завели дело за нарушение карантина

В то утро, 4 апреля, на пост ДПС при въезде в Щербиновский район Краснодарского края приехал чиновник, чтобы проверить, как здесь идет работа. На время карантина, который в регионе продлится предположительно до 18 апреля, проехать по территории региона можно только при наличии специального пропуска.

- Я приехал, чтобы проверить пост. Такая у меня сейчас задача во время карантина. И мне сообщили, что на обочине в машине спят две женщины - мама и бабушка, и ребенок пяти лет, - объяснял ситуацию в суде замглавы по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации Щербиновского района Сергей Плахотнев.

Чиновнику на посту сказали, что машина двигалась из Москвы в Ейск. На Кущевском посту, при въезде на Кубань, им выписали транзитный пропуск. Но к тому времени, как они достигли границ следующего района, Щербиновского, действие его закончилось.

- В глаза этих людей невозможно было смотреть. Мама показала мне медсправку с диагнозом девочки, сказав, что она астматик, - продолжил давать показания Плахотнев. – У меня самого дочь такого же возраста. Они измученные в машине уже несколько часов провели, ночевали в ней.

Чиновник под свою ответственность выписал им пропуск до Ейска. И этим, по мнению эпидемиологических служб, строго нарушил карантинное законодательство. На Плахотнего завели дело об административном правонарушении с отягчающим обстоятельством – он был при исполнении своих служебных полномочий. В этом случае замглавы грозил штраф, как должностному лицу, от 50 до 100 тысяч рублей.

Но человечность чиновника стала главным аргументом в суде. Дело против Сергея Плахотнева было прекращено за отсутствием состава преступления.

- Такое решение инстанции обусловлено наличием исключительных обстоятельств - ребенок, находившийся в машине, был серьезно болен, - прокомментировали "КП"- Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Тем самым действия работника районной администрации, нарушившего порядок выдачи спецпропусков, были продиктованы крайней необходимостью. И не могут служить основанием для применения в отношении чиновника мер административного характера.

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