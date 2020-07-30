Мобильный резонанс: если в соседях базовая станция

Почти каждый россиянин владеет как минимум одним смартфоном. Более того, выросло целое поколение людей, которые вообще не представляют жизни без любимого гаджета. Рассказы своих пап и мам про то, что в их детстве они не пользовались мессенджерами, не постили фотографии, а друзей вызывали погулять громким криком под окнами, молодежь воспринимает как истории из другой реальности. Древней и неудобной, вроде эпохи динозавров. Но развитие технического прогресса вызвало, кроме восторгов, все же еще и массу недовольства скептиков. Ведь телефонная связь невозможна без установки базовых станций. А именно эти сооружения и вызывают опасения у многих. Доказательством тому служат обращения наших читателей, которые поступают к нам на почту. Напомним, мы уже поднимали тему базовых станций, и даже провели вместе с МегаФоном целое расследование с привлечением экспертов из разных областей, включая и представителей медицины. Но, несмотря на подробное объяснение специалистов по поводу безопасности работы передающих устройств, в редакцию продолжают поступать письма читателей, опасающихся электромагнитных волн.

Читатели «КП» просят о помощи

«На нашем доме поставили вышку – это же очень опасно! Я переживаю за внуков, тем более нам пришлось сидеть дома во время самоизоляции. Вдруг мы все заболеем от излучения?», - задает вопрос Ирина Федоровна из Краснодара.

В микрорайонах с высотками базовые станции нередко устанавливают на крышах зданий.Фото: smotritsifru.

А пенсионер Василий Николаевич не поленился даже прийти лично с претензией.

- Вы же четвертая власть, запретите ставить вышки в городах! Это же для здоровья вредно. Мы, старики, свое отжили, а детям и внукам еще жить и жить, а вы их травите электроволнами, - гневался наш гость.

Мы посоветовали нашим читателям изучить мнение специалистов, ранее опубликованное на сайте «Комсомолки». И сейчас снова вернулись к этому вопросу и проанализировали опыт еще и иностранных исследователей.

Оказалось, что и за рубежом немало людей, сомневающихся в безвредности радиовышек и мобильников. Среди них есть и крупные ученые. Так, одним из первых исследователей влияния электромагнитного излучения на человека стал австралийский физиолог Росс Адей (Ross Adey). Изучать он этот вопрос начал еще в 1970-х годах. На тот момент в нашей стране, тогда еще СССР отсутствовали и мобильники и радиовышки для них. Как не было их и в остальном мире. Поэтому профессор уделял внимание излучению бытовых приборов и линий электропередач. Чтобы понять причину, давайте разберемся, что такое электромагнитное излучение.

Электромагнитное излучение вокруг нас

Солнце, земля, бытовые приборы, да и сам человек являются источниками излучения различной длины волн. Мы получаем дозу облучения, просто открывая глаза, загорая на солнце, просматривая любимый сериал по телевизору, разогревая еду в микроволновке, проходя через рамку в аэропорту…

В быту самым сильным источником электромагнитных волн является микроволновая печь. Если сравнить ее с базовой станцией, то прибор на вашей кухне излучает волны гораздо интенсивнее. В зависимости от модели уровень излучения от микроволновки составляет от 120 до 180 мкВт/см2, в 10 раз выше, чем от радиовышки. При этом разогревом в печи мы пользуемся регулярно, не ощущая ущерба для здоровья. Но не стоит забывать, что все электрические приборы надо использовать дозированно.

Итак, по сути электромагнитное излучение - это энергия электрического и магнитного полей, волны которых перпендикулярны. Видимый свет имеет волны короткой длины, а более длинные радиоволны, используемые в мобильной связи, могут проходить сквозь стены, при этом ослабевая. На воздействие также влияет и частота волн. Плотный и супермощный поток электромагнитного излучения действительно способен воздействовать на человеческий организм. И тут остро встает вопрос контроля безопасности.

Каждая вышка под надзором

Контролирует запуск и работу каждой радиомачты Роспотпребнадзор.

Согласно правилам СаНПиН, предельно допустимая плотность потока энергии базовой станции составляет 10 мкВт/см2. По мнению специалистов, учитывая мощность радиовышек, излучение совершенно безопасно уже на расстоянии 30 метров. По законам физики оно угасает пропорционально квадрату расстояния. Иными словами, на расстоянии 2 метров ослабеет уже в 4 раза. Кроме того, оконное стекло и стены домов (особенно панельные с металлической арматурой) в разы уменьшают излучение.

Важно знать, что ситуация, когда какой-нибудь оператор установил вышку и навесил на нее столько оборудования, сколько нашел, без всякого контроля – невозможна.

Перед установкой каждой базовой станции МегаФона сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля производят замеры излучения и дают соответствующее заключение. Без этого свидетельства ни одна базовая станция не получит «зеленый свет» и не сможет приступить к работе.

Закрыть глаза и успокоить мозговые волны

ABC News (Австралийская вещательная корпорация) приводит исследования профессора Родни Крофта из Университета Вуллонгонга и директора Австралийского центра исследований электромагнитных биоэффектов.

«Радиационное облучение мобильного телефона повышает температуру наружного серого, морщинистого слоя мозга, называемого кортексом, но это всего лишь около 0,1 градуса, что очень мало по сравнению с колебаниями температуры, с которыми обычно сталкивается организм», - считает профессор.

Источником электромагнитного излучения является и сам мобильный телефон. Причем, чем ближе он находится к базовой станции, тем стабильнее и устойчивее связь и меньше от него излучение. А значит, чем больше базовых станций, тем меньше уровень излучения электромагнитного поля телефона и соответственно влияние на использующего его человека.

Чем гуще сеть базовых станций, тем слабее электромагнитное излучение мобильного телефона. Фото:macrogroup

В 2008 г. были опубликованы итоги эксперимента команды Родни Крофта, в котором измеряли мозговые волны здоровых участников при взаимодействии с сотовым телефоном. Результаты показали, что тип мозговой активности, которую назвали альфа-волнами, действительно изменялся. Хоть и незначительно – всего на 5%. Но восстановить равновесие, по словам профессора, до смешного просто.

- Если вы закроете глаза, вы можете удвоить свою альфа-активность. Таким образом, эффект [мобильного телефона] очень, очень мал по сравнению с вполне обычными функциями - пояснил профессор Крофт.

Какие сети используют в России

В нашей стране сегодня в ходу сети второго, третьего и четвертого поколения – или иначе 2G, 3G, 4G (LTE). Эти сети используют все крупные операторы связи в России. Что касается сетей пятого поколения, то в России они, за исключением некоторых небольших пилотных проектов в ряде крупных городов, не запущены в эксплуатацию. Причина в отсутствии свободных частот необходимого диапазона. Те частоты, которые используют для 5G в других странах, в России заняты силовыми ведомствами. А имеющиеся в распоряжении российских операторов частоты для 2G, 3G, 4G, использовать для 5G не разрешает законодательство.

За тридцать лет вреда не обнаружено

Один из ведущих мировых издателей научных книг и журналов IntechOpen в своем обзоре приводит ряд исследований, посвященных теме влияния электромагнитных волн на различные клеточные линии. За 30 лет исследований ученые так и не смогли найти доказательств повреждения ДНК радиоволнами.

Исследователи пытались найти связь между использованием мобильных телефонов и онкологией. PubMed (англоязычная текстовая база данных медицинских и биологических публикаций Национального центра биотехнологической информации (NCBI)) насчитывает порядка 350 исследований. Большая часть из них посвящена опухолям головного мозга. Но причинно-следственной связи между раком и использованием мобильной сети исследователям тоже не удалось выявить.

Ученые из разных стран, в числе которых были и профессора медицины, так и не сумели найти убедительных доказательств вреда электромагнитного излучения базовых станций. А за столь длительный период изучения, негативное влияние на здоровье человека не могло не проявиться. Однако этого не произошло, вопреки страшным прогнозам скептиков и сторонников конспирологии. Тем не менее, здоровье и даже жизнь человека порой напрямую зависит от качественной связи. По мнению биофизика, из Технологического университета Суинберна профессора Эндрю Вуда, мобильные телефоны и базовые станции жизненно необходимы, ведь именно они уже спасли множество жизней, став надежным помощником во время чрезвычайных ситуаций и поисковых работ.