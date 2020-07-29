Власти в Сочи подадут в суд на ресторан, где дал концерт Моргенштерн

Власти Сочи направят иск в суд по делу одного из ресторанов в Адлерском районе, где выступил в минувшую пятницу популярный рэпер Моргенштерн. Напомним, что на шумной вечеринке собрались больше сотни людей. У сцены получилось настоящее столпотворение, никто не соблюдал дистанцию и не носил маски. Таким образом, был нарушен один из самых строгих запретов режима повышенной готовности в Краснодарском крае – проведение любых массовых мероприятий.

- Сейчас в Сочи много туристов и мы должны обеспечить их безопасность. Наши совместные рейды с правоохранительными органами и представителями Роспотребнадзора направлены на выявление недобросовестных рестораторов и отельеров, все нарушители режима повышенной готовности будут отвечать строго по закону, - прокомментировали ситуацию «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/792625" frameborder="0"></iframe> Массовый концерт Моргенштерна в Сочи Видео: instagram.com/morgen_shtern.

Представитель пресс-службы также добавил, что администрацией города совместно с Роспотребнадзором будет направлен иск в суд по делу о деятельности ресторана, где прошло массовое мероприятие с нарушением правил и требований Роспотребнадзора - большое скопление людей на одной площадке, несоблюдение социальной дистанции. Кроме того, заведение не закончило работу в положенное время – в полночь.

В свою очередь на официальной странице в Instagram администрация ресторана указала, что 24 июля соблюдались все требования Роспотребнадзора: на входе стояли антисептики, персонал работал в защитных масках и перчатках, между столами соблюдали социальную дистанцию 1,5 метра и гостеи предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности.

- Общее количество столов в зоне бассеи на - 74. В рамках обычнои текущеи деятельности заведения, было организованно музыкальное сопровождение вечера. Несмотря на предупреждение гостей со стороны персонала о необходимости соблюдения мер социальнои дистанции, непреднамеренно образовалось скопление людеи возле сцены, - говорится в посте.

Представители администрации заведения написали, что тогда приостановили музыку, чтобы рассадить гостеи и обеспечить социальную дистанцию.

Как ранее писала «Комсомольская правда» - Кубань», известный рэпер Моргенштерн дал концерт в ресторане Сочи, несмотря на коронавирус.