2020-07-29T16:15:20+03:00
Общество

Власти в Сочи подадут в суд на ресторан, где дал концерт Моргенштерн

Нарушители режима повышенной готовности ответят строго по закону [видео]
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Власти в Сочи подадут в суд на ресторан, где дал концерт Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shternВласти в Сочи подадут в суд на ресторан, где дал концерт Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern
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Власти Сочи направят иск в суд по делу одного из ресторанов в Адлерском районе, где выступил в минувшую пятницу популярный рэпер Моргенштерн. Напомним, что на шумной вечеринке собрались больше сотни людей. У сцены получилось настоящее столпотворение, никто не соблюдал дистанцию и не носил маски. Таким образом, был нарушен один из самых строгих запретов режима повышенной готовности в Краснодарском крае – проведение любых массовых мероприятий.

- Сейчас в Сочи много туристов и мы должны обеспечить их безопасность. Наши совместные рейды с правоохранительными органами и представителями Роспотребнадзора направлены на выявление недобросовестных рестораторов и отельеров, все нарушители режима повышенной готовности будут отвечать строго по закону, - прокомментировали ситуацию «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Массовый концерт Моргенштерна в Сочи Видео: instagram.com/morgen_shtern.

Представитель пресс-службы также добавил, что администрацией города совместно с Роспотребнадзором будет направлен иск в суд по делу о деятельности ресторана, где прошло массовое мероприятие с нарушением правил и требований Роспотребнадзора - большое скопление людей на одной площадке, несоблюдение социальной дистанции. Кроме того, заведение не закончило работу в положенное время – в полночь.

В свою очередь на официальной странице в Instagram администрация ресторана указала, что 24 июля соблюдались все требования Роспотребнадзора: на входе стояли антисептики, персонал работал в защитных масках и перчатках, между столами соблюдали социальную дистанцию 1,5 метра и гостеи предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности.

- Общее количество столов в зоне бассеи на - 74. В рамках обычнои текущеи деятельности заведения, было организованно музыкальное сопровождение вечера. Несмотря на предупреждение гостей со стороны персонала о необходимости соблюдения мер социальнои дистанции, непреднамеренно образовалось скопление людеи возле сцены, - говорится в посте.

Представители администрации заведения написали, что тогда приостановили музыку, чтобы рассадить гостеи и обеспечить социальную дистанцию.

Как ранее писала «Комсомольская правда» - Кубань», известный рэпер Моргенштерн дал концерт в ресторане Сочи, несмотря на коронавирус.

Коронавирусный концерт в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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