Плевать на запрет: Известный рэпер Моргенштерн дал концерт в ресторане Сочи, несмотря на коронавирус

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. Но, похоже, об ограничениях все давно забыли. Масочный режим, который продолжает действовать в регионе, никто не соблюдает. Один из самых строгих запретов в крае – проведение любых массовых мероприятий. Но одному из сочинских ресторанов решение главы региона, видимо, не указ.

Накануне в заведении устроили коронавирусный концерт. На сцене выступил один из известных рэперов Моргенштерн. Оторваться на вечеринку пришли больше сотни людей. Одни слушали певца из бассейна, другие – за столиками, третьим – толкались у сцены. Ни о какой социальной дистанции и речи не шло. Все посетители были без масок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/792626" frameborder="0"></iframe> Коронавирусный концерт в Сочи.

Стоит сказать, что в тот вечер планировался концерт другого артиста, но его отменили, о чем победно сообщили администраторы заведения в своем Instagram. О другой шумной тусовке с участием Моргенштерна, ресторан решил умолчать.

Зато похвастались кадрами с вечеринки сами посетители, они загрузили фото и видео в соцсети, указав адрес заведения. В стороне не остался и сам артист, который рассказал о концерте в своем Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/792625" frameborder="0"></iframe> Массовый концерт Моргенштерна в Сочи Видео: instagram.com/morgen_shtern.

Отметим, что за нарушение режима повышенной готовности, который до сих пор действует в регионе, у руководства заведения могут быть неприятности. Если в работе ресторана найдут нарушения, то владельца могут наказать рублем. Не исключено, что деятельность заведения могут временно прекратить.

Напомним, в Геленджике ночной клуб «Формула» закрыли на 60 дней после проведения «карантинной» вечеринки. А в Краснодаре с владельцем одной из краснодарских кальянных, где собрались десятки людей, расторгли договор, а нерадивого предпринимателя наказали рублем.