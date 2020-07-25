2020-07-26T00:10:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Плевать на запрет: Известный рэпер Моргенштерн дал концерт в ресторане Сочи, несмотря на коронавирус

На шумной вечеринке собрались больше сотни людей [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Одни слушали певца из бассейна, другие – за столиками, третьим – толкались у сцены.Одни слушали певца из бассейна, другие – за столиками, третьим – толкались у сцены.
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Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. Но, похоже, об ограничениях все давно забыли. Масочный режим, который продолжает действовать в регионе, никто не соблюдает. Один из самых строгих запретов в крае – проведение любых массовых мероприятий. Но одному из сочинских ресторанов решение главы региона, видимо, не указ.

Накануне в заведении устроили коронавирусный концерт. На сцене выступил один из известных рэперов Моргенштерн. Оторваться на вечеринку пришли больше сотни людей. Одни слушали певца из бассейна, другие – за столиками, третьим – толкались у сцены. Ни о какой социальной дистанции и речи не шло. Все посетители были без масок.

Коронавирусный концерт в Сочи.

Стоит сказать, что в тот вечер планировался концерт другого артиста, но его отменили, о чем победно сообщили администраторы заведения в своем Instagram. О другой шумной тусовке с участием Моргенштерна, ресторан решил умолчать.

Зато похвастались кадрами с вечеринки сами посетители, они загрузили фото и видео в соцсети, указав адрес заведения. В стороне не остался и сам артист, который рассказал о концерте в своем Instagram.

Массовый концерт Моргенштерна в Сочи Видео: instagram.com/morgen_shtern.

Отметим, что за нарушение режима повышенной готовности, который до сих пор действует в регионе, у руководства заведения могут быть неприятности. Если в работе ресторана найдут нарушения, то владельца могут наказать рублем. Не исключено, что деятельность заведения могут временно прекратить.

Напомним, в Геленджике ночной клуб «Формула» закрыли на 60 дней после проведения «карантинной» вечеринки. А в Краснодаре с владельцем одной из краснодарских кальянных, где собрались десятки людей, расторгли договор, а нерадивого предпринимателя наказали рублем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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