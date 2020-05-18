С хозяином краснодарского бара, где прошла «карантинная» вечеринка, расторгли договор

Карантинная тусовка в одной из кальянных Краснодара заинтересовала не только жителей города, но и полиция. В ролике, который появился в соцсетях, видно, как не менее 15 человек танцуют, распивают крепкий алкоголь, курят кальян, несмотря на ограничительные меры, действующие из-за коронавируса. В оправдания владельца заведения о том, что это была «обычная встреча с друзьями, гостей никто не обслуживал», правоохранители, по всей видимости, не поверили. Потому разбирательства закончились для хозяина бара не очень хорошо.

"Карантинная вечеринка" в кальянной Краснодара.

- Во время проверки установлен организатор - индивидуальный предприниматель, помещение которому предоставляют в аренду, - сообщил начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - На него составлен административный протокол. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд.

За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, хозяину кальянной грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей. Помимо того, что бизнесмена заставили раскошелиться, ему придется еще и искать новую площадку для своего заведения.

- В ролике отчетливо видно, что в помещении находилось много людей, - говорят в городской администрации. - Кроме того, не соблюдались нормы социального дистанцирования, все участники мероприятия - без масок.

По информации управления торговли и бытового обслуживания населения, с нарушителем в одностороннем порядке расторгли договор аренды помещения.

- Таково было решение самого собственника, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Краснодара.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Краснодарская кальянная в карантин организовала вечеринку

17 мая по социальным сетям разлетелось видео с тусовки в Краснодаре, которую организовали в карантин. На кадрах видно, что зажигательную вечеринку устроили в одной из кальянных в центре кубанской столицы. На организаторов и присутствующих на мероприятии обрушился шквал негативных комментариев с осуждениями. Сейчас ролик с вечеринкой в кальянной проверяет полиция (читайте далее)