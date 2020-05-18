2020-05-18T19:52:10+03:00
Коронавирус Covid-19

С хозяином краснодарского бара, где прошла «карантинная» вечеринка, расторгли договор

Кроме того, владельца заведения наказали рублем [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Зажигательную вечеринку устроили в одной из кальянных в центре кубанской столицы, несмотря на карантин.Зажигательную вечеринку устроили в одной из кальянных в центре кубанской столицы, несмотря на карантин.
Изменить размер текста:

Карантинная тусовка в одной из кальянных Краснодара заинтересовала не только жителей города, но и полиция. В ролике, который появился в соцсетях, видно, как не менее 15 человек танцуют, распивают крепкий алкоголь, курят кальян, несмотря на ограничительные меры, действующие из-за коронавируса. В оправдания владельца заведения о том, что это была «обычная встреча с друзьями, гостей никто не обслуживал», правоохранители, по всей видимости, не поверили. Потому разбирательства закончились для хозяина бара не очень хорошо.

"Карантинная вечеринка" в кальянной Краснодара.

- Во время проверки установлен организатор - индивидуальный предприниматель, помещение которому предоставляют в аренду, - сообщил начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - На него составлен административный протокол. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд.

За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, хозяину кальянной грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей. Помимо того, что бизнесмена заставили раскошелиться, ему придется еще и искать новую площадку для своего заведения.

- В ролике отчетливо видно, что в помещении находилось много людей, - говорят в городской администрации. - Кроме того, не соблюдались нормы социального дистанцирования, все участники мероприятия - без масок.

По информации управления торговли и бытового обслуживания населения, с нарушителем в одностороннем порядке расторгли договор аренды помещения.

- Таково было решение самого собственника, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Краснодара.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Краснодарская кальянная в карантин организовала вечеринку

17 мая по социальным сетям разлетелось видео с тусовки в Краснодаре, которую организовали в карантин. На кадрах видно, что зажигательную вечеринку устроили в одной из кальянных в центре кубанской столицы. На организаторов и присутствующих на мероприятии обрушился шквал негативных комментариев с осуждениями. Сейчас ролик с вечеринкой в кальянной проверяет полиция (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За день 18 мая в Краснодаре оштрафовали 194 нарушителя карантина
190 пляжей Сочи откроют летом, если в регионе будет стабильная эпидемиологическая обстановка
Кубанский СК заинтересовался видео, где полицейский душит мужчину в одном из сел Туапсинского района
Кубань оказалась на 68 месте среди регионов РФ по заражению коронавирусом на 100 тысяч человек
Животноводы Кубани будут меньше платить за аренду пастбищ
В 20 раз до 9 млн в месяц выросло число операций в приложении ВТБ Мои Инвестиции
Число выздоровевших от COVID 19 в Сочи составило более половины количества заболевших
В краснодарской больнице умер от коронавируса высокопоставленный полицейский
Похитителям энергооборудования грозит уголовная ответственность
Вениамин Кондратьев о скандальной истории с армавирскими врачами: Выплаты должны производиться не в отчетах, а в реальности
За время карантина на Кубани не сбили ни одного ребенка
В Брюховецком районе к концу мая запустят пищевой комбинат
В Курганинском районе в аварии погиб мотоциклист
На побережье Сочи появились три новых пляжа
В Краснодар в начале июня доставят 10 трамваев из партии 2020 года
На Кубани неизвестный нарушил самоизоляцию, чтобы украсть пирожки у местной жительницы
ВТБ Лизинг поставит более 1000 Lada Largus для Почты России
Мэр Краснодара о работе общественного транспорта после 23 мая: дезинфекция салонов продолжится, график изменится
На Кубани акция «Красная гвоздика» проходит в онлайн режиме
В Краснодаре столкнулись два авто
В Горячем Ключе мужчина заплатит штраф в 200 тысяч рублей за убитую косулю
Подрядчик причинил бюджету Сочи ущерб почти на 1 миллион рублей при строительстве сквера
В Туапсе мужчина забил до смерти деревянной палкой брата, который оскорбил его дочь
«Выходное пособие»: житель Сочи украл из квартиры бывшей возлюбленной сотни тысяч рублей
Кашель, слабость и температура: медработник Кавказской ЦРБ умер в ковид-госпитале Тихорецкого района
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 18 мая 2020 года: к ИВЛ подключены 37 «тяжелых» пациентов