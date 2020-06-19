После вечеринки на карантине ночной клуб в Геленджике закрыли на два месяца

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:51:07+03:00

На тусовке находилось более 200 человек Заведение

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Напомним, 12 июня в ночном клубе "Формула" в Геленджике владельцы организовали дискотеку на открытом участке своей территории - по всем правилам карантина. Но в итоге мероприятие закончилось столпотворением. На танцполе клуба в тесном соседстве сошлись десятки посетителей. Кадры попали в сеть.

После вечеринки полицейские организовали проверку и установили, что в ночном клубе находилось более 200 человек. И социальную дистанцию никто не соблюдал. В связи с нарушениями заведение понесло наказание.

- Рассмотрев материалы дела, Геленджикский городской суд признал организацию виновной и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности объекта на срок 60 суток, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» представители суда.

Напомним, после инцидента на улице Красной в Краснодаре девушку, пробежавшую по машине ДПС, задержали на 13 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU