"Случилось столпотворение": В Геленджике закрылся клуб, где прошла шумная вечеринка

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:28:40+03:00

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В праздничный день 12 июня в одном из развлекательных заведений Геленджика произошел инцидент. В клубе "Формула" организовали дискотеку на открытом участке своей территории - по всем правилам карантина. Но в итоге мероприятие закончилось столпотворением. На танцполе клуба в тесном соседстве сошлись десятки посетителей. Кадры попали в сеть.

- Наша вечеринка вызвала большой негатив. Но мы заранее предупреждали о ее новом "карантинном" формате. Не смогли лишь учесть ваше желание потанцевать, - сообщили в клубе свою позицию по поводу инцидента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/784812" frameborder="0"></iframe> В клубе Геленджика в карантин случилось столпотворение.

К такому количеству гостей в заведении не были готовы и не предусмотрели достаточно охранников, которые бы призывали посетителей соблюдать социальную дистанцию.

В итоге клуб "Формула" в Геленджике принял решение закрыться до конца карантина, то есть ориентировочно до 21 июня.

Напомним, после инцидента на улице Красной в Краснодаре девушку, пробежавшую по машине ДПС, задержали на 13 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU