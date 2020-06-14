"Случилось столпотворение": В Геленджике закрылся клуб, где прошла шумная вечеринка
В праздничный день 12 июня в одном из развлекательных заведений Геленджика произошел инцидент. В клубе "Формула" организовали дискотеку на открытом участке своей территории - по всем правилам карантина. Но в итоге мероприятие закончилось столпотворением. На танцполе клуба в тесном соседстве сошлись десятки посетителей. Кадры попали в сеть.
- Наша вечеринка вызвала большой негатив. Но мы заранее предупреждали о ее новом "карантинном" формате. Не смогли лишь учесть ваше желание потанцевать, - сообщили в клубе свою позицию по поводу инцидента.
В клубе Геленджика в карантин случилось столпотворение.
К такому количеству гостей в заведении не были готовы и не предусмотрели достаточно охранников, которые бы призывали посетителей соблюдать социальную дистанцию.
В итоге клуб "Формула" в Геленджике принял решение закрыться до конца карантина, то есть ориентировочно до 21 июня.
Напомним, после инцидента на улице Красной в Краснодаре девушку, пробежавшую по машине ДПС, задержали на 13 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU
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