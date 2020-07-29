2020-07-29T19:19:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев подписал новое постановление из-за угрозы заражения коронавирусом

Власти Краснодарского края продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Евгения ОСТРАЯ
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В Краснодарском крае растет число инфицированных COVID-19. Вторую неделю оперативный штаб фиксирует под сотню новых больных коронавирусом. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки власти Кубани решили продлить режим повышенной готовности в регионе до 21 августа.

- «Отпускать» ситуацию пока рано – впереди еще один летний месяц, количество отдыхающих будет только расти, - сообщается на официальной странице в соцсети губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Кроме того, решено усилить контроль за ношением жителями и гостями региона защитных масок.

"Масочные" рейды в кафе, ресторанах, магазинах, торговых центрах станут ежедневными.

Всех, кто получил предписание Роспотребнадзора о самоизоляции, будут проверять и наказывать.

Напомним, о необходимости самодисциплины жителей Краснодарского края в связи с усилившейся угрозой заражения коронавируса на днях в пресс-центре "Комсомольской правды" говорила замглавного санитарного врача региона Татьяна Гречаная.

- Пока у нас идет вялотекущий рост заболевших. Мы знаем его причины, видим очаги, - заявила замглавы Роспотребнадзора в Краснодарском крае. - И если мы сейчас все не навалимся на эту проблему дружно, то эта волна нас накроет с головой.

По словам эпидемиолога, сейчас перед всеми службами региона поставлена задача потушить вновь вспыхнувшее пламя инфекции до сентября.

Прогноз от Роспотребнадзора на вторую волну коронавируса в Краснодарском крае. Замглавы ведомства Татьяна Гречаная

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- Наши дети должны вернуться в школы. Необходимо раз и навсегда распрощаться с дистанционным обучением, - говорит Татьяна Гречаная. - А для этого необходимо поберечься, вновь надеть маски, избегать столпотворений, следить за иммунитетом.

Большие надежды санитарное ведомство в этом случае возлагает на предстоящую прививочную кампанию против коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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