В Краснодарском крае каждый день растет число заболевших коронавирусом. Их количество грозит вот-вот перевалить за сотню в сутки. Это уже вторая волна инфекции или только ее пролог "КП" - Кубань" спросили у замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяны Гречаной.

- Пока у нас идет вялотекущий рост заболевших. Мы знаем его причины, видим очаги, - заявила замглавы Роспотребнадзора в Краснодарском крае. - И если мы сейчас все не навалимся на эту проблему дружно, то эта волна нас накроет с головой.

По словам эпидемиолога, сейчас перед всеми службами региона поставлена задача потушить вновь вспыхнувшее пламя инфекции до сентября.

Прогноз от Роспотребнадзора на вторую волну коронавируса в Краснодарском крае. Замглавы ведомства Татьяна Гречаная 00:00 00:00

- Наши дети должны вернуться в школы. Необходимо раз и навсегда распрощаться с дистанционным обучением, - говорит Татьяна Гречаная. - А для этого необходимо поберечься, вновь надеть маски, избегать столпотворений, следить за иммунитетом.

Большие надежды санитарное ведомство в этом случае возлагает на предстоящую прививочную кампанию против коронавируса.

- Скорее всего, она тоже начнется осенью и мы планируем совместить ее с вакцинацией против гриппа. Она будет добровольной и бесплатной, - сообщила замглавы ведомства.

К слову, в краснодарском Роспотребнадзоре ждут результатов исследования популяционного иммунитета в регионе. Именно эти данные позволят понять, насколько опасен жителям региона COVID-19.

- Второй волны может и вовсе не случится, если процент переболевших COVID-19 будет высок. Скорее всего, заболевание по типу всех остальных сезонных инфекций то и дело будет возникать, но не угрожать накрыть нас с головой, - говорит эпидемиолог.

Кстати, в Краснодарском крае ужесточили требование носить защитные маски. Видимо, открытие кинотеатров, возобновление массовых мероприятий, анонсированное в конце июня, отложено до лучших времен.

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