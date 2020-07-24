Новый карантин в Краснодарском крае 2020: число заболевших растет, но ограничения пока не вводят

Рост заболевших коронавирусом в регионе продолжается. За последние сутки врачи получили 90 положительных тестов. Пугающая тенденция уже заставила региональные власти вернуться к еженедельным заседаниям оперштаба. А многие жители Кубани уже начали переживать, не вернутся ли карантинные меры. О том, из-за чего в крае сложилась тревожная эпидобстановка, рассказала заместитель главного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная в пресс-центре «Комсомольской правды» - Кубань».

- Конечно, нас эта ситуация настораживает. Каждый новый случай разбирается досконально. В ходе эпидрасследований мы пришли к выводу, что большинство заразившихся это наши жители, доля прибывших из их числа крайне мала. Люди расслабились, перестали носить маски. Домашние очаги - это дни рождения, походы к родственникам, которых давно не видели, были также похороны. Но не стоит забывать - коронавирус никто не отменял, - рассказала Татьяна Гречаная.

По ее словам, большинство случаев в настоящий момент остаются бессимптомными. Такие люди ездят в общественном транспорте, стоят в очередях в магазинах.

- Бессимптомные поддерживают циркуляцию вируса. Там, где расстояние меньше метра, маска нужна обязательно. Мы увидели, что, когда все сняли маски, у нас пополз рост. Есть еще и фактор безответственности - люди, которые должны находиться на самоизоляции как контактировавшие с больными, игнорируют это. Медики приходят к ним с проверкой, а тех дома нет, - продолжает Татьяна Гречаная.

Стоит сказать, что пока вторую волну никто из специалистов в крае не прогнозирует. При этом не исключается - если эпидобстановка ухудшится, ограничения могут вернуть.

- Если сейчас все вместе не навалимся на эту проблему и каждый человек для себя не примет решение, в противном случае вялотекущий рост мы, возможно, не сможем остановить. Еще раз – это не приезжие, а наши жители. Население забыло, что надо мыть руки, использовать дезсредства. Люди с симптомами покидают дома и идут по делам, - рассказала замруководителя Роспотребнадзора в пресс-центре "КП".

По ее словам, вакцинация должна начаться уже этой осенью. И самая главная задача - это не допустить резких скачков до начала вакцинации.

- В сентябре начнется вакцинация групп риска – это медработники. Также будут педагоги, организованные коллективы. Очень хотелось бы совместить эту прививку с сезонной прививкой от гриппа. Все сейчас делаем, чтобы эта вакцина была уже осенью. Добровольцев с нашего края пока нет, - добавила Татьяна Гречаная.