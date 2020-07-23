Не карантин, но патрули: из-за роста заболевших коронавирусом в Краснодарском крае могут вернуть спецконтроль

Маски вновь обяжут надеть

В Краснодарском крае сегодня, 23 июля, вновь зафиксирован рост заболевших коронавирусом. Новых инфицированных COVID-19 85 человек. Вторые сутки их больше восьмидесяти. Пугающая тенденция уже заставила региональные власти вернуться к еженедельным заседаниям оперативного штаба. А жителей Краснодарского края - насторожиться.

- Понимаете, никто не носит масок, несмотря на то, что запрет на вход в общественный транспорт, больницы и магазины без средств защиты никто не отменял, - поясняет "КП" - Кубань" представитель краснодарского Роспотребнадзора Ирина Воронкова.

К слову, на прошлой неделе власти заявили, что контроль за ношением масок усилится. Поручить эту миссию могут мобильным патрулям, которые, судя по всему, пока не ушли в историю.

- Это не функция Роспотребнадзора. Контроль отдан на откуп муниципальных властей, и скорее всего, для этого подключат вновь казаков и полицейских, - предположили в ведомстве.

Так что, расслабляться и разбрасываться кусочками ткани на завязках пока не стоит. Они еще могут пригодиться.

Между тем, о масочном режиме к Краснодарском крае, действительно, уже мало что напоминает. Пожалуй, только объявления на дверях магазинов и ресторанов.

Кстати, рост числа заболевших в регионе происходит в далеких от черноморских курортов районах. И в Роспотребнадзоре этому есть справедливое объяснение.

- Дело в том, что большинство отдыхающих едут к нам со справками об эпидокружении. Мы удивлены такой сознательности, но это действительно так, - продолжают в надзорном ведомстве. - Они берут их у своих терапевтов на всякий случай, вдруг пригодится. Поэтому роста числа заболевших мы пока не наблюдаем.

Напомним, все надежды на то, что второй волны заболевания удастся избежать, возлагаются на вакцину против коронавируса. Ожидается, что уже после 12 августа всех желающих начнут прививать от COVID-19.

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