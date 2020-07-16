Когда в Краснодарском крае можно будет сделать прививку от коронавируса

Вакцина против коронавируса может поступить в Краснодарский край уже 12 августа. Препарат, произведенный российскими учеными-микробиологами, уже прошел первые испытания.

- Новость очень хорошая. Но вероятнее всего, необходимо будет перед тем, как сделать себе прививку, провериться на наличие антител к COVID-19, - заявил в эфире радио "Комсомольская правда" врач, глава общественной организации "Право на здоровье" Николай Чернышук. - Если человек уже переболел вирусом, нести новую нагрузку на иммунитет ни к чему.

Надо сказать, что обещанная вакцина будет бесплатной.

К слову, Краснодарский край вошел в число 22 пилотных субъектов Российской Федерации по изучению и оценке популяционного иммунитета населения к новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В России успешно опробована вакцина от коронавируса 00:00 00:00

- Это было сделано, чтобы планировать мероприятия по профилактике этой вирусной инфекции. В том числе и прививочную кампанию в будущем, - рассказала представитель краснодарского управления Роспотребнадзора Ирина Воронкова. - Обследование проводилось среди здорового детского и взрослого населения вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19.

Всего пробы были взяты у почти 3 тысяч человек в разных возрастных категориях. Они пришли и сдали кровь в своих поликлиниках по месту жительства. Позже анализ отправили в краснодарскую лабораторию для выявления антител к новому коронавирусу. А позже полученные результаты были отправлены в питерский институт Пастера. Позже главный санитарный врач России Анна Попова объявила об итоговом результате исследования. 26 процентов населения страны имеют иммунитет к новой заразе.

- Этого недостаточно, чтобы прививку от коронавируса делать было необязательно. Но вакцинация даже против этого заболевания, которое на три месяца поставило страну в режим ожидания, будет добровольной, - высказался Николай Чернышук в прямом эфире.

К слову, сегодня, 16 июля, в регионе после заседания оперативного штаба продлили режим повышенной готовности до 3 августа.