Новый антирекорд: В Краснодарском крае резкий рост заболеваемости коронавирусом

В последние дни рост числа заболевших коронавирусом тревожит не только медиков, но уже и самих жителей региона. Цифры, которые сообщает оперштаб, вызывают опасения. Еще в начале месяца в сутки регистрировали 57-59 новых случаев заболевания коронавирусом. А последние несколько дней цифры рванули вверх и 22 июля уже 83 положительных теста.

Последний раз столь высокий уровень инфицирования фиксировался аж 5 июня.

Тогда в Краснодарском крае еще действовал режим карантина, торговые центры, фитнес-залы и бассейны были закрыты. Регион вовсю пытался «усмирить» коварную инфекцию. Ограничения эти должны были помочь людям не подцепить заразу. И это сработало - зараженных стало меньше. И 21 июня карантин сняли. Но «кривая» на графике снова пошла вверх.

В региональном Роспотребнадзоре уверены - рост заболевших начался после отмены ограничений.

- На Кубани заработали ряд объектов и учреждений, однако масочный режим никто не отменял. К сожалению, жители края расслабились, забыв про средства защиты. Заходя, например, в автобус, маску можно увидеть разве что на кондукторе, - говорят в региональном Роспотпребнадзоре.

Игнорирование основного ограничения, по мнение санитарных врачей, и привело к нынешней ситуации. Если она будет усугубляться, то некоторые объекты могут закрыть.

- На данный момент отмечаются в большой степени именно домашние очаги, когда заболевает один из членов семьи. Но должным образом не изолируется, из-за чего заражает своих родных, - добавляют в краевом Роспотребнадзоре.

Пока вторую волну никто из специалистов в крае не прогнозирует. Но еще 4 июня главврач ККБ № 1 Владимир Порханов говорил, что к сентябрю в крае может произойти новая вспышка заболеваемости COVID-19. Карантинные меры позволили «эффективно контролировать процесс и не допускать его неуправляемого развития».

НА ЗАМЕТКУ

- Когда пандемия была в самом разгаре коэффициент распространения COVID-19 составлял 4. Благодаря ограничительным мерам нам удалось снизить его до 1, - говорят «КП» - Кубань» в региональном Роспотпребнадзоре. - Но, увы, перейти ко 2 этапу ограничений мы не можем. Ждем понижения распространения коэффициента заболеваемости до 0,5.

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