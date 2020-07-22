Вениамин Кондратьев сделал заявление из-за роста заболеваемости в Краснодарском крае

22 Июль 2020 2020-07-22T17:32:09+03:00

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Резкий рост числа заболевших, который отмечается в последние несколько дней в крае, волнует эпидемиологов. На Кубани за минувшие сутки зарегистрировано 83 новых случая заболевания. Такие высокие цифры в последний раз был в начале июня, когда в регионе еще действовал карантин. Из-за ухудшения эпидобстановки губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выступил с официальным заявлением.

- Сейчас в крае мы видим ежедневный рост числа выявленных заболевших коронавирусом, - сказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Возвращаемся к практике еженедельного проведения заседаний оперштаба региона.

Кроме того, по его словам, будет усилен контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора всеми предприятиями, которые открылись после карантина. Речь идет не только о торговых центрах, музеях, библиотеках и храмах, но и о фитнес-залах, ресторанах.

ИСТОЧНИК KP.RU