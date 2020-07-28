Коронавирус в Краснодарском крае: число заболевших 28 июля 2020 увеличилось на 95

28 Июль 2020 2020-07-28T11:31:22+03:00

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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на 28 июля 2020, самые важные. В крае продолжает расти количество больных. С каждым днем медики фиксируют рост зараженных. По данным оперативного штаба, за последние сутки на Кубани новой коронавирусной инфекцией заразились 95 человек.

- В Краснодаре заразились 22 человек. В Белореченском районе - 15 случаев. Девять в – Сочи, восемь – в Славянском районе, пять – в Динском районе, по три – в Каневском, Кореновском и Гулькевичском районах, по два заразившихся в Армавире, Новороссийске, Горячем Ключе, Тихорецком, Усть-Лабинском, Красноармейском, Кавказском, Северском и Тбилисском районах. По одному – в Мостовском, Крымском, Павловском, Новокубанском, Ейском, Кущевском, Калининском, Абинском, Приморско-Ахтарском районах, - говорят в оперативном штабе.

Там же отметили, что среди заболевших доля женщин как всегда велика - их 61. Мужчин - 39. Самому старшему пациенту 89 лет. А в Сочи вирус подхватили подростки 13 и 15 лет, в Красноармейском районе заразился 16-летний ребенок, в Краснодаре – 17-летний.

С начала пандемии в Краснодарском крае, по данным на 29 июля 2020, заразились 7975 человек. 6811 из них уже выписаны из медицинских учреждений, 106 умерли, 35 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, один - на ЭКМО.

Под наблюдением медиков по месту жительства находятся 3696 человек. Напомним, вчера число больных коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось на 96.

ИСТОЧНИК KP.RU