Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 июля 2020: власти призвали не расслабляться и носить маски
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 30 июля. В регион пришла вторая волна инфекции. За последние сутки число больных увеличилось на 97 человек, и это антирекорд последних двух месяцев.
В связи с этим власти региона решили продлить режим повышенной готовности до 21 августа.
Более того, контроль за ношением защитных масок и режимом самоизоляции тех, кто находится на амбулаторном лечении, усилят. Дело в том, что есть случаи, когда жители, которым предписано оставаться дома, нарушают режим.
На карантине рекомендуют оставаться людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Выходить из дома им можно только в пределах своего муниципалитета.
Коронавирус в Анапе 30 июля 2020
В Анапе за последние 24 часа - трое новых заболевших.
Коронавирус в Сочи 30 июля 2020
В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло на 17.
Коронавирус в Геленджике 30 июля 2020
В Геленджике за последние сутки один инфицированный.
Коронавирус в Туапсе 30 июля 2020
В Туапсинском районе за минувшие сутки нет заболевших..
Коронавирус в Ейске 30 июля 2020
В Ейском районе за последние 24 часа выявили одного больного.
ИСТОЧНИК KP.RU
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