Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 июля 2020: власти призвали не расслабляться и носить маски

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 30 июля. В регион пришла вторая волна инфекции. За последние сутки число больных увеличилось на 97 человек, и это антирекорд последних двух месяцев.

В связи с этим власти региона решили продлить режим повышенной готовности до 21 августа.

Более того, контроль за ношением защитных масок и режимом самоизоляции тех, кто находится на амбулаторном лечении, усилят. Дело в том, что есть случаи, когда жители, которым предписано оставаться дома, нарушают режим.

На карантине рекомендуют оставаться людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Выходить из дома им можно только в пределах своего муниципалитета.

Коронавирус в Анапе 30 июля 2020

В Анапе за последние 24 часа - трое новых заболевших.

Коронавирус в Сочи 30 июля 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло на 17.

Коронавирус в Геленджике 30 июля 2020

В Геленджике за последние сутки один инфицированный.

Коронавирус в Туапсе 30 июля 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки нет заболевших..

Коронавирус в Ейске 30 июля 2020

В Ейском районе за последние 24 часа выявили одного больного.