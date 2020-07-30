Вторая волна коронавируса в Краснодаре 2020: будет ли осенью по мнению экспертов

В Краснодарском крае фиксируют рост заболевших COVID-19. Сегодня, 30 июля, количество инфицированных достигло 98 человек в сутки. И это новый антирекорд месяца. Это уже вторая волна инфекции или только ее пролог "КП" - Кубань" спросили у замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяны Гречаной.

По словам эпидемиолога, идет вялотекущий рост заболевших.

- Мы знаем его причины, видим очаги, - заявила замглавы Роспотребнадзора в Краснодарском крае. - И если мы сейчас все не навалимся на эту проблему дружно, то эта волна нас накроет с головой.

Прогноз от Роспотребнадзора на вторую волну коронавируса в Краснодарском крае. Замглавы ведомства Татьяна Гречаная 00:00 00:00

Нет гарантии, что после этого всплеска инфекции, регион не накроет третья и четвертая волны. Сейчас перед всеми службами региона поставлена задача потушить вновь вспыхнувшее пламя инфекции до сентября.

- Наши дети должны вернуться в школы. Необходимо раз и навсегда распрощаться с дистанционным обучением, - говорит Татьяна Гречаная. - А для этого необходимо поберечься, вновь надеть маски, избегать столпотворений, следить за иммунитетом.

Большие надежды санитарное ведомство в этом случае возлагает на предстоящую прививочную кампанию против коронавируса.

- Скорее всего, она тоже начнется осенью и мы планируем совместить ее с вакцинацией против гриппа. Ожидается, что прививки будут добровольными и бесплатными, - сообщила замглавы ведомства.

К слову, вчера, 29 июля, на заседании оперативного штаба по коронавирусу власти продлили режим повышенной готовности до 21 августа.

- «Отпускать» ситуацию пока рано – впереди еще один летний месяц, количество отдыхающих будет только расти, - сообщается на официальной странице в соцсети губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Кроме того, решено усилить контроль за ношением жителями и гостями региона защитных масок.

"Масочные" рейды в кафе, ресторанах, магазинах, торговых центрах станут ежедневными.

Всех, кто получил предписание Роспотребнадзора о самоизоляции, будут проверять и наказывать.

Жителям Краснодарского края старше 65 лет рекомендуют и вовсе не выходить из дома без необходимости и отказаться от поездок на общественном транспорте.

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