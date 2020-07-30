2020-07-30T12:24:41+03:00
Общество

В Сочи спасли тонущую в Черном море женщину

Спасатели не видят в своем поступке ничего героического, считают, что это их обычная работа
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи спасли тонущую в море женщину.В Сочи спасли тонущую в море женщину.Фото: Юлия БАРАНОВА
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В Сочи два спасателя вытащили из моря тонущую туристку. Инцидент произошел на пляже «Альбатрос», 29 июля около 17:30. Сотрудники спасслужбы обратили внимание на женщину, которая захлебывалась в море и звала на помощь. Как оказалось, ее ногу свела судорога.

- Спасатели услышали крики о помощи и бросились к воде. Подбежав к берегу, они нырнули в море. Они быстро подплыли к женщине, ногу которой свела судорога, и оказали ей помощь - рассказал начальник пляжа «Альбатрос» Илья Сапрыкин.

В это время подоспел третий спасатель. Он кинул спасательный круг и помог вытащить пострадавшую. Женщину отнесли в пляжный медпункт, ей оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Спасатель кинул спасательный круг и помог вытащить пострадавшую. Фото: Юлия БАРАНОВА

Спасатель кинул спасательный круг и помог вытащить пострадавшую.Фото: Юлия БАРАНОВА

- Девушку схватила судорога в районе первой линии буйков. Но рядом купающиеся люди начали паниковать и понеслась волна криков о помощи. Спасатели в это время находились на своих постах и незамедлительно отреагировали на ситуацию. Первые несколько минут после происшествия никто из отдыхающих не понимал, что произошло, - поделилась одна из туристок, которая в этот момент была на пляже.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю подчеркнули, что спасатели не видят в своем поступке ничего героического.

- Это наша работа - спасть людей, - признались молодые ребята, ставшие героями дня.

Напомним, что безопасность на сочинских пляжах обеспечивают более 700 матросов-спасателей.

Каждый из них прошёл специальный отбор и обучение - для работы на пляже спасатели должны хорошо плавать, нырять, уметь оказывать первую медицинскую помощь. Переаттестацию они проходят ежегодно.

- На всех пляжах - и на воде, и на галечной полосе - должен дежурить профессиональный спасатель. Это одно из основных условий для открытия пляжной территории, наряду с террористической защищённостью и соблюдением санитарных норм, - обратил вниманиее заместитель директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Роман Бушманов.

В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что благодаря работе спасателей уже удалось спасти несколько туристов - в центре Сочи и в Адлерском районе.

Как писала ранее «Комсомолка», в Сочи мужчина на пляже упал в трещину в буне и напоролся на арматуру, он получил глубокую рану мягких тканей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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