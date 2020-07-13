2020-07-13T11:27:56+03:00
Общество

В Сочи мужчина упал в трещину в буне и напоролся на арматуру

Он получил глубокую рану мягких тканей
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи мужчина упал в трещину в буне и напоролся на арматуру. Фото: @mchs.sochiВ Сочи мужчина упал в трещину в буне и напоролся на арматуру. Фото: @mchs.sochi
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В Сочи 46-летний местный житель упал в трещину в буне и напоролся ногой на торчащую арматуру. Это произошло вечером 11 июля на пляже «Светлячок». Мужчина не разглядел трещину в темноте.

- Свидетели происшествия вытащили пострадавшего и наложили ему жгут из пояса, но доставить пострадавшего с пляжа до машины «скорой помощи» они не смогли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Медик МЧС оказала мужчине первую доврачебную помощь. Затем спасатели транспортировали его на носилках до неотложки.

Как сообщалось ранее, в Сочи альпинистка упала со скалы на горе Кепша. Спасатели транспортировали пострадавшую в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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