В Сочи мужчина упал в трещину в буне и напоролся на арматуру
В Сочи 46-летний местный житель упал в трещину в буне и напоролся ногой на торчащую арматуру. Это произошло вечером 11 июля на пляже «Светлячок». Мужчина не разглядел трещину в темноте.
- Свидетели происшествия вытащили пострадавшего и наложили ему жгут из пояса, но доставить пострадавшего с пляжа до машины «скорой помощи» они не смогли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Медик МЧС оказала мужчине первую доврачебную помощь. Затем спасатели транспортировали его на носилках до неотложки.
Как сообщалось ранее, в Сочи альпинистка упала со скалы на горе Кепша. Спасатели транспортировали пострадавшую в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU