В Сочи альпинистка упала со скалы на горе Кепша
В Сочи сотрудники ЮРПСО МЧС России спустили травмированную альпинистку со скалы. Инцидент произошёл на горе Кепша Адлерского района.
- При прохождении скального участка на альпинистском маршруте девушка сорвалась и получила травмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Напарник альпинистки рассказал спасателям, что спортсменка ударилась головой и сломала правую руку. Он оказал ей доврачебную помощь и наложил самодельную шину на перелом. Но альпинисты сами спуститься со скалы не смогли.
Спасатели доставили девушку в ближайшую больницу.
Как сообщалось ранее, в Сочи спасатели подняли из обрыва пострадавшую в аварии женщину, которая получила тяжелые травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU