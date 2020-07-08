В Сочи альпинистка упала со скалы на горе Кепша

8 Июль 2020 2020-07-08T12:01:20+03:00

В Сочи альпинистка упала со скалы. Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

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В Сочи сотрудники ЮРПСО МЧС России спустили травмированную альпинистку со скалы. Инцидент произошёл на горе Кепша Адлерского района.

- При прохождении скального участка на альпинистском маршруте девушка сорвалась и получила травмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Напарник альпинистки рассказал спасателям, что спортсменка ударилась головой и сломала правую руку. Он оказал ей доврачебную помощь и наложил самодельную шину на перелом. Но альпинисты сами спуститься со скалы не смогли.

Спасатели доставили девушку в ближайшую больницу.

Как сообщалось ранее, в Сочи спасатели подняли из обрыва пострадавшую в аварии женщину, которая получила тяжелые травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU