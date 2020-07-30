Карантин не для всех: людям старше 65 запретили поездки по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае растет число инфицированных COVID-19. Вторую неделю оперативный штаб фиксирует под сотню новых больных коронавирусом. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки власти Кубани решили продлить режим повышенной готовности в регионе до 21 августа.

Более того, теперь официально закреплено, что людям старше 65 лет с "букетом" хронических болезней лучше вообще воздержаться от поездок по региону.

- Обязать проживающих или находящихся в Краснодарском крае людей старше 65 лет, а также лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, соблюдать режим самоизоляции. То есть передвигаться только в границах своего муниципалитета и не выходить из дома без крайней необходимости, - говорится в постановлении губернатора Вениамина Кондратьева.

Дело в том, что именно эта группа риска больше всего подвержена негативному влиянию коронавируса. Пневмонии, вызванные инфекцией, протекают тяжелее, чем в остальных случаях.

К слову, решено усилить контроль за ношением жителями и гостями региона защитных масок.

"Масочные" рейды в кафе, ресторанах, магазинах, торговых центрах станут ежедневными.