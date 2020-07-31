2020-07-31T10:47:58+03:00
Происшествия

Водители не проходили осмотр, страховки не было: Владельца разбившегося в Крыму автобуса уже штрафовали за нарушение правил перевозок

По решению суда он заплатил 100 тысяч рублей
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото предоставлено очевидцами происшествияФото предоставлено очевидцами происшествия
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Жертвами аварии под Белогорском с участием автобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь, стали девять человек. По предварительной версии водитель «Мерседес Спринтер» уснул за рулем и столкнулся со стоящим на обочине «КамАЗом». Возбуждены два уголовных дела о нарушении ПДД и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото с места ДТП с автобусом в Крыму

Фото с места ДТП с автобусом в Крыму

Как стало известно «КП-Кубань», автобус принадлежал предпринимателю из Анапы и выполнял нелегальные рейсы из Краснодара в Севастополь регулярно. Пассажиров находили в Сети или при помощи «сарафанного радио». Отправлялся «ночной экспресс» из Краснодара в 21:00.

Интересно, что тот самый «Мерседес 315СDI Sрrinтеr» 2007 года выпуска был выставлен на продажу в июле прошлого года за миллион рублей, однако своего владельца так и не поменял.

Фото с места ДТП с автобусом в Крыму

Фото с места ДТП с автобусом в Крыму

«Этот автомобиль никогда не подведет вас в дороге, в отличии от новых спринтеров, с их электроникой и кучей датчиков! Все датчики заглушены. Машина обслужена, и готова к работе», - говорилось в объявлении.

Перевозчик уже имел серьезные проблемы с законом за нарушение правил перевозок. В том же июле прошлого года суд обязал предпринимателя, организовавшего нелегальные поездки, заплатить 100 тысяч рублей штрафов.

Водитель попался еще в январе, но перевозчик пытался оспорить штрафы в арбитраже. Суд позиции не изменил.

- Перевозки осуществлялись без обязательного страхования гражданской ответственности за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, - говорится в решении.

Фото с места ДТП с автобусом в Крыму

Фото с места ДТП с автобусом в Крыму

Кроме того, поездки проходили с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортного средства и без проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителя автобуса.

Свидетели подтвердили, что платные перевозки были регулярными, а пассажиров находили с помощью собственного сайта, а также сервиса поиска попутчиков.

Известно также, что в январе 2020 года этот автобус попадал в ДТП на территории Краснодара. У «Мерседеса» была серьезно повреждена передняя часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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