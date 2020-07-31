Водитель разбившегося в Крыму микроавтобуса мог уснуть за рулем из-за коронавируса

Правоохранительные органы продолжают выяснять причины ДТП, унесшего жизни девяти человек на трассе «Таврида». Около пяти часов утра 31 июля микроавтобус «Мерседес Спринтер», который следовал из Краснодара в Севастополь, столкнулся с «КамАЗом», который ехал в попутном направлении.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг по перевозке пассажиров не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По предварительной версии, водитель «Мерседеса» уснул за рулем, сам он погиб на месте.

Медики не исключают, что водитель мог уснуть из-за ранней стадии заболевания коронавирусом.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, повлёкших гибель людей.

- Действительно, такое вполне возможно. Повышенная утомляемость, сонливость отмечается у большинства больных коронавирусом как один из первых симптомов. Многие описывают, что это состояние похоже на похмелье. Оно появляется довольно внезапно, и не всегда связано с повышением температуры или кашлем, - говорит врач-терапевт Анатолий Козлов.

Однако специалист отмечает, что и без наличия инфекции предрассветное время очень опасно для водителей. По предварительным данным, автобус отправился из Краснодара около 21 часа, а авария произошла около пяти часов утра.

- Если водитель все это время не сменялся, то это, конечно, слишком много, - добавил доктор.

По некоторым данным, водитель имел большой опыт и раньше работал дальнобойщиком.

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