В Сочи на пост ДПС «Магри», что в Лазаревском районе курорта, из леса вышел огромный медведь. Инцидент произошел утром 31 июля. Зверь жутко напугал сотрудников ГИБДД и водителей. Он разгуливал между административными зданиями поста, заглядывал в окна автомобилей, вел себя нехарактерно для диких зверей.

Очевидцы сняли непрошеного гостя на видео и выложили в сеть. Косолапый выглядел больным: очень худой, вся его шерсть в колтунах.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники охраны и защиты леса для проведения совместно с сотрудниками ГИБДД мероприятий по отпугиванию животного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="672" height="848" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/793673" frameborder="0"></iframe> В Сочи вышедший на трассу медведь напугал гаишников и водителей.Видео: t.me/livesochi

«При предварительном осмотре животного, есть подозрение на бешенство. Вызвана ветеринарная служба» - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела ФГБУ «Сочинский национальный парк» Реваз Пруидзе.

В Сочи летом 2020 года биологи отмечают особую, нехарактерную активность медведей в сельских населенных пунктах и на туристических маршрутах.

Так в июле туристы пожаловались на поведение косолапых приюте «Фишт». Медведи разоряли палатки и уносили рюкзаки с продуктами.

- Причина повышенной синантропной активности медведей проста – нарушение туристами правил утилизации мусора, скопление пищевых отходов на стоянках, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника. - Животные меняют свою пищевую специализацию из-за возможности легче добыть пищу, благодаря человеку.

Чтобы решить проблему, администрация заповедника приняла решение установить на приюте «Фишт» электроизгородь.

- Но электроизгородь – это не решение проблемы синантропизации медведей. Не привлекать зверей к туристическим стоянкам поможет только строгое соблюдение правил посещения природной территории, - подчеркнули в заповеднике. - Медведи и впредь будут приходить за доступной едой, пока туристы продолжают оставлять остатки еды и мусор на маршрутах.

Как сообщалось ранее, в Сочи по горным курортам гуляют медведи.