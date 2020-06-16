2020-06-16T22:15:59+03:00
Общество

В Сочи по горным курортам гуляют медведи

Туристов нет, и косолапый чувствует себя полным хозяином [фото, видео]
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
Медведи орудуют на сочинских горных курортах. Скрин из видео https://t.me/sochinovМедведи орудуют на сочинских горных курортах. Скрин из видео https://t.me/sochinov
Изменить размер текста:

В сети появилось очередное видео, как медведи орудуют на сочинских горных курортах. На этот раз косолапый гуляет по мощеным дорожкам у одного из отелей Красной Поляны.

Напомним, что самцов медведей спячка закончилась в марте, для самок с детенышами – в апреле. В июне у животных, как правило, проходит гон.

В Сочи по горным курортам гуляют медведи.Видео: https://t.me/sochinov! другой источник

По мнению специалистов сочинских природоохранных организаций, столь частое появление медведей в общественных местах связано с отсутствием людей. Более двух месяцев горные курорты Красной Поляны, как и вся территория Краснодарского края, были закрыты на карантин.

Пока туристы сидели дома, на горные курорты пришли дикие звери. Из-за непривычной тишины и отсутствия факторов беспокойства, они стали безбоязненно выходить к отелям и приютам. Все сочинские горные курорты рядом с заповедными угодьями.

- В последние годы роль территории заповедника значительно возросла для сохранения западно-кавказской популяции бурого медведя. Связано это с тем, что большие площади ценнейших местообитаний животных на сопредельных территориях стали непригодными для жизни косолапых, - прокомментировали в пресс-службе Кавказского заповедника.

Представитель заповедника напомнила, что кавказский бурый медведь - крупнейший хищник в регионе. По сравнению со своими камчатскими собратьями, он – небольшой. В среднем самцы весят 120 кг, очень редко, встречаются особи весом до 270 кг.

По ее словам, медведи – мигрирующие животные. В зависимости от сезона, животные могут покидать природоохранную территорию. В Кавказском заповеднике стабильно обитает около 300 – 350 медведей, иногда их число достигает 470 особей.

- В целом тенденции к потере численности медведей в Кавказском заповеднике нет, - заключила представитель пресс-службы.

Как сообщалось ранее, это уже далеко не первый случай, когда на опустевшие территории горных приютов безбоязненно выходят дикие животные. В мае маленький медвежонок резвится практически под окнами одного из краснополянских отелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Сочи под капот машины автоледи заползла змея
Василий Голубев об итогах своего срока: есть недочеты
На Кубани выпадет град и ударит гроза
Первая цифровая подстанция заработает в Краснодаре к концу года
ДТП под Горячим Ключом: один человек погиб, еще четверо пострадали
График отключения горячей воды в Новороссийске 2020: полный список адресов
Летучие мыши могут спасти самшит в Сочи
В Сочи 218 выпускников будут награждены медалью «За особые успехи в учении»
ВТБ нарастил объем продаж автокредитов в три раза
В Адыгее дело о смерти рабочего на стройке передали в суд
В обсерваторы Краснодара отправили 67 человек
В Краснодаре разыскивается без вести пропавшая местная жительница
В СГУ стартовала приемная кампания
В больнице Курганинска закончили капремонт хирургического отделения
Превысил полномочия: В Краснодаре полицейский задержал невиновных мужчин