В сети появилось очередное видео, как медведи орудуют на сочинских горных курортах. На этот раз косолапый гуляет по мощеным дорожкам у одного из отелей Красной Поляны.

Напомним, что самцов медведей спячка закончилась в марте, для самок с детенышами – в апреле. В июне у животных, как правило, проходит гон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="592" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785313" frameborder="0"></iframe> В Сочи по горным курортам гуляют медведи.Видео: https://t.me/sochinov! другой источник

По мнению специалистов сочинских природоохранных организаций, столь частое появление медведей в общественных местах связано с отсутствием людей. Более двух месяцев горные курорты Красной Поляны, как и вся территория Краснодарского края, были закрыты на карантин.

Пока туристы сидели дома, на горные курорты пришли дикие звери. Из-за непривычной тишины и отсутствия факторов беспокойства, они стали безбоязненно выходить к отелям и приютам. Все сочинские горные курорты рядом с заповедными угодьями.

- В последние годы роль территории заповедника значительно возросла для сохранения западно-кавказской популяции бурого медведя. Связано это с тем, что большие площади ценнейших местообитаний животных на сопредельных территориях стали непригодными для жизни косолапых, - прокомментировали в пресс-службе Кавказского заповедника.

Представитель заповедника напомнила, что кавказский бурый медведь - крупнейший хищник в регионе. По сравнению со своими камчатскими собратьями, он – небольшой. В среднем самцы весят 120 кг, очень редко, встречаются особи весом до 270 кг.

По ее словам, медведи – мигрирующие животные. В зависимости от сезона, животные могут покидать природоохранную территорию. В Кавказском заповеднике стабильно обитает около 300 – 350 медведей, иногда их число достигает 470 особей.

- В целом тенденции к потере численности медведей в Кавказском заповеднике нет, - заключила представитель пресс-службы.

Как сообщалось ранее, это уже далеко не первый случай, когда на опустевшие территории горных приютов безбоязненно выходят дикие животные. В мае маленький медвежонок резвится практически под окнами одного из краснополянских отелей.