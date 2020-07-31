2020-07-31T22:52:00+03:00
Происшествия

Забыл отсоединить шланг: взрыв на газовой заправке в Краснодарском крае произошел из-за водителя «Газели»

Число пострадавших во время пожара увеличилось до четырех [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: t.me/chp_krdФото: t.me/chp_krd
Изменить размер текста:

На месте крупного пожара в районе станицы Васюринской Динского района края сейчас работают следователи и криминалисты, которые выясняют обстоятельства ЧП. Вместе с ними - и сотрудники газовой службы.

За минуту до взрыва на газовой заправке в Динском районе.

Напомним, взрыв прогремел вечером 31 июля. По словам очевидцев, сперва произошел один хлопок, здание начал охватывать огонь. А позже произошел второй взрыв, который уже задел автомобили, проезжавшие по трассе мимо АЗС.

На Кубани около станицы Васюринскои произошел взрыв газовои АЗС Видео: t.me/chp_krd.

Досталось и людям, находившимся по близости. Изначально сообщалось, что травмы получили трое. Их госпитализировали в местную ЦРБ. А позже стало известно, что в больницу госпитализировали еще одного пострадавшего.

Видео с места пожара на газовой заправке в Динском районе Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В прокуратуре региона сообщили, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем одного из водителей, который приезжал за заправку. Как оказалось, на АЗС действительно незадолго до ЧП приезжала «Газель». Водитель вышел из машины, прошел кассе, вернулся обратно. Не убедившись в том, что топливно-заливной шланг не соединен, он нажал на педаль газа. После чего и произошел хлопок.

На данный момент пожар полностью ликвидирован. О том, кто будет возмещать нанесенный ущерб, пока под вопросом.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Взрыв на газозаправочной станции в Краснодарском крае: сгорели две машины, три человека пострадали

Проезжающие мимо водители достали телефоны и стали снимать происходящее на видео. В этот самый момент произошел сильный взрыв (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Взрыв АЗС в Динском районе 31 июля 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Появилось видео за минуту до взрыва на газовой заправке в Динском районе
Появился список пострадавших при взрыве на АЗС в Динском районе 31 июля 2020
Трассу А-149 в Сочи временно перекрыли для движения
Следком Кубани проводит проверку по факту взрыва на газозаправочной станции
Стала известна предварительная причина пожара на газовой заправке в Динском районе
В Динском районе загорелась газовая заправка
Жителей Краснодарского края просят отказаться от поездок у «нелегальных» перевозчиков
Предпринимателя, который бросил винтовку в лицо работнице тира в Анапе в 2019 году, оштрафовали на 300 тысяч рублей
Прокуратура не разрешила кубанским чиновникам покупать машину за полтора миллиона на деньги народа
Погода в Краснодарском крае 1 и 2 августа: дожди с градом и грозой
Краснодарская больница получила новое оборудование для лечения коронавируса
ВТБ: траты россиян в турагентствах выросли на 40%
ВТБ предупреждает о мошенничестве со стороны отдельных ПИФов
В бывшем краснодарском отеле «отдыхали» крокодилы, обезьяны и игуаны
В Краснодаре начали промывать скважины в Школьном микрорайоне после отравления жителей