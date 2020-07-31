Забыл отсоединить шланг: взрыв на газовой заправке в Краснодарском крае произошел из-за водителя «Газели»

На месте крупного пожара в районе станицы Васюринской Динского района края сейчас работают следователи и криминалисты, которые выясняют обстоятельства ЧП. Вместе с ними - и сотрудники газовой службы.

За минуту до взрыва на газовой заправке в Динском районе.

Напомним, взрыв прогремел вечером 31 июля. По словам очевидцев, сперва произошел один хлопок, здание начал охватывать огонь. А позже произошел второй взрыв, который уже задел автомобили, проезжавшие по трассе мимо АЗС.

На Кубани около станицы Васюринскои произошел взрыв газовои АЗС Видео: t.me/chp_krd.

Досталось и людям, находившимся по близости. Изначально сообщалось, что травмы получили трое. Их госпитализировали в местную ЦРБ. А позже стало известно, что в больницу госпитализировали еще одного пострадавшего.

Видео с места пожара на газовой заправке в Динском районе Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В прокуратуре региона сообщили, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем одного из водителей, который приезжал за заправку. Как оказалось, на АЗС действительно незадолго до ЧП приезжала «Газель». Водитель вышел из машины, прошел кассе, вернулся обратно. Не убедившись в том, что топливно-заливной шланг не соединен, он нажал на педаль газа. После чего и произошел хлопок.

На данный момент пожар полностью ликвидирован. О том, кто будет возмещать нанесенный ущерб, пока под вопросом.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Взрыв на газозаправочной станции в Краснодарском крае: сгорели две машины, три человека пострадали

Проезжающие мимо водители достали телефоны и стали снимать происходящее на видео. В этот самый момент произошел сильный взрыв (подробнее)