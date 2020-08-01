Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 августа 2020: в общественном транспорте усилили контроль за масочным режимом

«КП - Кубань» публикует оперативную информацию по ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае. По состоянию на утро 1 августа в республике подтверждено 8266 случаев заражения COVID-19. С каждым днем пациентов становится все больше и больше, статистика неутешительная. За сутки количество зараженных увеличилось на 96 человек.

С полным выздоровлением из больниц выписаны 131 человек, а всего с начала пандемии ковидом переболели 7131 жителей республики. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 145,6.

Статистика вылечившихся от коронавируса в Краснодарском крае Графика: Яндекс

Из-за непростой эпидситуации режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа. В любых помещениях люди обязаны носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию друг от друга. В ближайшее время в регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима, особое внимание уделят работе кафе, ресторанов, магазинов и ТРЦ.

Статистика зараженных коронавирусом в Краснодарском крае Графика: Яндекс

А тем временем в кубанской столице в городском общественном транспорте проходят рейды. Наличие масок проверяют у водителей и пассажиров. Так, накануне нашли нарушения на трех маршрутах — № 56, 62, 65.

- Материалы уже направлены в Роспотребнадзор, - говорят в городской администрации.

Нарушителям грозит штраф - до 300 тысяч рублей.

- В случае повторного нарушения они понесут ответственность вплоть до приостановки работы предприятия, - уточняют в мэрии.

Коронавирус в Анапе 1 августа 2020

В Анапе за последние 24 часа - двое новых заболевших. Трое пациентов продолжают лечение.

Коронавирус в Сочи 1 августа 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло на 16. За день до этого 15 пациентов получили положительные результаты теста.

Коронавирус в Геленджике 1 августа 2020

В Геленджике за последние сутки нет инфицированных.

Коронавирус в Туапсе 1 августа 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки трое заболевших.

Коронавирус в Ейске 1 августа 2020

В Ейском районе за последние 24 часа не выявили ни одного больного.