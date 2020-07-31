Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 31 июля увеличилось на 96

31 Июль 2020 2020-07-31T10:50:33+03:00

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Оперативный штаб Краснодарского края продолжает публиковать ежедневные сводки новых заболевших коронавирусом. С каждым днем пациентов становится все больше и больше, статистика неутешительная. Только за последние сутки в регионе зафиксировано 96 случаев.

Отмечается, что среди заболевших больше женщин - их 60, а мужчин 36. Возраст пациентов от одного года до 84 лет.

- В Краснодаре плюс 37 заболевших, в Сочи 16. Пять заболевших в Кореновском, четыре – в Северском, по три – в Кавказском, Туапсинском и Кущевском районах. По два пациента выявлено в Усть-Лабинском, Динском, Калининском, Ленинградском, Тихорецком, Белореченском и Славянском районах, а также в Армавире и Анапе. По одному инфицированному в Горячем Ключе, Абинском, Гулькевичском, Тбилисском, Каневском, Красноармейском и Крымском районах, - сообщают в оперативном штабе.

Всего в Краснодарском крае с начала пандемии диагноз подтвержден у 8266 человек. Из них выздоровели 7131, в том числе 131 за последние сутки. Скончались 113 граждан, на аппаратах ИВЛ находятся 22 человека, еще один - на ЭКМО.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 4378 человек. Напомним, 30 июля число больных коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось на 98.

ИСТОЧНИК KP.RU