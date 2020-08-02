Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 августа 2020: на курортах туристам обеспечивают безопасность, а не только комфорт

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает публиковать оперативную информацию по ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае. По состоянию на утро 2 августа в регионе подтверждено 8365 случаев заражения COVID-19. С каждым днем число пациентов растет. За сутки количество зараженных увеличилось на 99 человек.

С полным выздоровлением из больниц за последние 24 часа выписаны 134 человек, а всего с начала пандемии ковидом переболели 7265 жителей края.

Статистика вылечившихся от коронавируса в Краснодарском крае Графика: Яндекс

Эпидситуация стала причиной продления режима повышенной готовности в Краснодарском крае до 21 августа. В помещениях люди обязаны носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию друг от друга. На Кубани контролю за соблюдением масочного режима будет уделено повышенное внимание.

Статистика зараженных коронавирусом в Краснодарском крае Графика: Яндекс

Тем временем курортный сезон в Сочи продолжается, число туристов увеличилась до полмиллиона. По ряду объектов можно смело сказать, что спрос на отдых в Сочи выше, чем в аналогичный период в прошлом году.

- Но мы понимаем, что сейчас в этих непростых условиях очень важно обеспечить гостям безопасность, а не только комфорт. Поэтому мерам санитарно-эпидемиологического благополучия, обеспечению безопасности на объектах, пляжах уделяется особое внимание, - отметила директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.

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