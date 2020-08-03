2020-08-02T23:40:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 августа 2020: Новый антирекорд и еще две смерти

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 3 августа 2020 года
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 3 августа 2020 года. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского краяПоследние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 3 августа 2020 года. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

«КП» - Кубань» продолжает следить за развитием ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае. И на данный момент ситуация в регионе тревожная. За минувшие сутки на Кубани зарегистрирован антирекорд - 107 новых случаев заболевания коронавирусом. Так много зараженных за сутки в нашем регионе не было. При этом в лидерах по числу новых случаев остается Краснодар - за последние 24 часа здесь заболели 53 человека.

Статистика зараженных коронавирусом в Краснодарском крае Графика: Яндекс

Статистика зараженных коронавирусом в Краснодарском крае Графика: Яндекс

Кроме того, за минувшие сутки скончались 73-летняя женщина и 56-летний мужчина с COVID-19. Число летальных случаев в Краснодарском крае за все время пандемии достигло 116.

Эпидемиологи связывают резкий рост уровня заболеваемости с пренебрежением жителей и гостей края к средствам индивидуальной защиты. Маски носят единицы, про соблюдение социальной дистанции все забыли.

Статистика вылечившихся от коронавируса в Краснодарском крае Графика: Яндекс

Статистика вылечившихся от коронавируса в Краснодарском крае Графика: Яндекс

Кроме того, в регионе стали больше проводить лабораторных исследований. Тесты теперь делают не только в краевых центрах, но и в частных лабораториях.

Сейчас все службы региона пытаются потушить вновь вспыхнувшее пламя инфекции до осени. Но, если эпидобстановка будет ухудшаться, на Кубани могут вновь ввести карантинные ограничения. Напомним, сейчас в крае действует режим повышенной готовности.

Коронавирус в Анапе 3 августа 2020

В Анапе за последние сутки - четыре новых случая заболевания. Однако, по словам врача-инфекциониста, госпиталь переполнен, сейчас в палатах лежат порядка 30 человек. Это не только местные жители, но и туристы.

Коронавирус в Сочи 3 августа 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло на 10.

Коронавирус в Геленджике 3 августа 2020

В Геленджике за последние сутки 4 пациента получили положительный тест на коронавирус.

Коронавирус в Туапсе 3 августа 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки 5 человек заболели.

Коронавирус в Ейске 3 августа 2020

В Ейском районе за последние 24 часа не выявили ни одного больного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Новости 24
В Краснодаре прочистили почти 200 километров ливневок
Пробки на дорогах к Крымскому мосту 2 августа 2020: заторы образовались сразу на нескольких участках
На Кубани заканчивают благоустройство еще одного парка
Пробки на дорогах с моря в Краснодарском крае 2 августа 2020: у Джубги все встало намертво
В Краснодаре пронесся пылевой вихрь
В Новороссийске три организации заплатят 1,2 миллиона рублей за загрязнение Черного моря
Разбил бокс, но замешкался: На Кубани парень украл 500 рублей из ящика для пожертвований бездомным животным
Пожар в пятиэтажке Армавира: эвакуировано 30 человек
В Краснодаре из окна выпала 21-летняя девушка
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 2 августа скончались еще два человека
День ВДВ 2020 в Краснодаре отметили масштабным шествием
На Кубани после взрыва газовой заправки задержали предпринимателя
В Анапе объявили пожароопасность пятого класса
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 2 августа 2020 года: среди заболевших - 4-месячный ребенок
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 2 августа 2020 года увеличилось еще на 107 человек
В Геленджике начали строить глубоководный выпуск сточных вод в море
Температура воды в Черном море 2 августа 2020: самая холодная вода в Анапе