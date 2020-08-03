Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 августа 2020: Новый антирекорд и еще две смерти

«КП» - Кубань» продолжает следить за развитием ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае. И на данный момент ситуация в регионе тревожная. За минувшие сутки на Кубани зарегистрирован антирекорд - 107 новых случаев заболевания коронавирусом. Так много зараженных за сутки в нашем регионе не было. При этом в лидерах по числу новых случаев остается Краснодар - за последние 24 часа здесь заболели 53 человека.

Статистика зараженных коронавирусом в Краснодарском крае Графика: Яндекс

Кроме того, за минувшие сутки скончались 73-летняя женщина и 56-летний мужчина с COVID-19. Число летальных случаев в Краснодарском крае за все время пандемии достигло 116.

Эпидемиологи связывают резкий рост уровня заболеваемости с пренебрежением жителей и гостей края к средствам индивидуальной защиты. Маски носят единицы, про соблюдение социальной дистанции все забыли.

Статистика вылечившихся от коронавируса в Краснодарском крае Графика: Яндекс

Кроме того, в регионе стали больше проводить лабораторных исследований. Тесты теперь делают не только в краевых центрах, но и в частных лабораториях.

Сейчас все службы региона пытаются потушить вновь вспыхнувшее пламя инфекции до осени. Но, если эпидобстановка будет ухудшаться, на Кубани могут вновь ввести карантинные ограничения. Напомним, сейчас в крае действует режим повышенной готовности.

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