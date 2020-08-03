«Туристов - вал!»: в минкурортов Краснодарского края посчитали отдыхающих за два летних месяца

Курорты Краснодарского края посетили уже 2,3 миллионов человек. Номерной фонд здравниц на побережьях Черного и Азовского морей заполнен почти на 80 процентов. На пляжах Сочи, Анапы, Геленджика и других излюбленных мест у моря не найти свободного места.

– Мы контролируем, чтобы наши гостиницы и санатории выполняли все необходимые меры профилактики. Но здоровье не может зависеть только от наших усилий, – отметила министр курортов Краснодарского края Светлана Балаева. – Гости тоже не должны забывать, что пандемия коронавируса еще не закончилась. Нужно пользоваться средствами дезинфекции, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

В минкурортов также призвали туристов не пользоваться нелегальными гостиницами. Чистоту и безопасность в них никто гарантировать не может.

Напомним, на днях замглавы Роспотребнадзора в Краснодарском крае Татьяна Гречаная объяснила отсутствие взрывного роста числа заболевших на курортах. Они трещат от наплыва туристов, но статистика фиксирует единичные случаи заражения. Пик инфицирования коронавирусом приходится отнюдь не на прибрежные города.

- Ультрафиолет прекрасно обеззараживает. И, к счастью, этим летом недостатка солнца нет на побережье. Кроме того, он проникает в верхние слои морской воды, и она тоже безопасна для купающихся, - пояснила Татьяна Гречаная.

Однако это не повод не соблюдать предосторожности, по ее словам.

Замглавного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная о том, можно ли подхватить коронавирус в воде 00:00 00:00

- Если вы видите рядом с собой кашляющего и чихающего человека, дистанцируйтесь от него. А лучше вовсе уйдите с пляжа. Дайте возможность солнцу продезинфицировать пляж после него, - продолжает эпидемиолог.

За время курортного сезона в краснодарский Роспотребнадзор поступила одна жалоба о заражении на отдыхе. Турист из Башкирии прислал санитарному ведомству претензию, что не обеспечили безопасность во время его нахождения на Кубани. Сейчас в этой ситуации разбираются специалисты обоих регионов.

К слову, для приема обращений и жалоб работает горячая линия «Курорты Краснодарского края». Ежедневно специалисты колл-центра принимают звонки по номеру 8-800-200-60-90 с 9 до 18.00 часов.