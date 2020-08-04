СКА – Локомотив (Ярославль) 4 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча предсезонного турнира в Сочи

В Сочи 4 августа стартует предсезонный турнир Sochi Hockey Open. В этом году его участниками стали четыре команды: «Сочи», ярославский «Локомотив», питерский СКА и олимпийская сборная России.

В первый день состоится битва СКА и «Локомотива». Для Валерия Брагина и Андрея Скабелку этот матч станет дебютным у руля своих клубов.

Формат турнира изменился. После однокругового турнира, который начнется 4-го и завершится 7 августа, пройдут матч за 3-е место и финал. Впервые игры пройдут без зрителей, однако эпидемиологическая ситуация диктует свои правила.

Прогнозы букмекеров на матч СКА – Локомотив 4 августа 2020

Чуть больше шансов на успех у СКА

Прогноз на матч СКА – Локомотив 4 августа 2020

Фаворит поединка – петербургский клуб СКА

Время начала матча СКА – Локомотив 4 августа 2020

Матч СКА – Локомотив 4 августа 2020 года стартует в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч СКА – Локомотив 4 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча СКА – Локомотив можно посмотреть 4 августа и он начнется в 19:00 по московскому времени на МатчТВ

Трансляция матча СКА – Локомотив 4 августа 2020

Трансляция матча СКА – Локомотив 4 августа 2020 года состоится в прямом эфире на МатчТВ с 18:55 по московскому времени.