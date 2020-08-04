2020-08-03T22:42:30+03:00
Спорт

СКА – Локомотив (Ярославль) 4 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча предсезонного турнира в Сочи

Хоккей, матч СКА – Локомотив (Ярославль) 4 августа 2020. Прямая онлайн-трансляция начнется в 18:55. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч Sochi Hockey Open
Поделиться:
Фото: Илья СМИРНОВ/КХЛФото: Илья СМИРНОВ/КХЛ
Изменить размер текста:

В Сочи 4 августа стартует предсезонный турнир Sochi Hockey Open. В этом году его участниками стали четыре команды: «Сочи», ярославский «Локомотив», питерский СКА и олимпийская сборная России.

В первый день состоится битва СКА и «Локомотива». Для Валерия Брагина и Андрея Скабелку этот матч станет дебютным у руля своих клубов.

Формат турнира изменился. После однокругового турнира, который начнется 4-го и завершится 7 августа, пройдут матч за 3-е место и финал. Впервые игры пройдут без зрителей, однако эпидемиологическая ситуация диктует свои правила.

Прогнозы букмекеров на матч СКА – Локомотив 4 августа 2020

Чуть больше шансов на успех у СКА

Прогноз на матч СКА – Локомотив 4 августа 2020

Фаворит поединка – петербургский клуб СКА

Время начала матча СКА – Локомотив 4 августа 2020

Матч СКА – Локомотив 4 августа 2020 года стартует в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч СКА – Локомотив 4 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча СКА – Локомотив можно посмотреть 4 августа и он начнется в 19:00 по московскому времени на МатчТВ

Трансляция матча СКА – Локомотив 4 августа 2020

Трансляция матча СКА – Локомотив 4 августа 2020 года состоится в прямом эфире на МатчТВ с 18:55 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодарском крае арестован владелец взорвавшейся газовой заправки
На Кубани Фонд микрофинансирования выдал более 1 миллиарда рублей предприятиям МСП
Суд арестовал владельца взорвавшейся на Кубани газовой заправки
В Краснодарском крае сахарную свеклу уберут с площади более 170 тысяч га
Губернатор Кубани распорядился проверить законность размещения всех заправок в крае
Полиция Краснодара задержала серийного вора
Дома у жителя Кубани оперативники обнаружили 700 граммов марихуаны
В Краснодаре до конца 2020 года спроектируют 29 новых объектов дорожной сети
В Сочи пляжи проверяют на безопасность для детей
Двое пьяных взломщиков в Краснодаре ночью пытались проникнуть в детсад
Мобильная приемная губернатора Кубани уже посетила 21 муниципалитет
Сообщения о минировании объектов в Сочи не подтвердились