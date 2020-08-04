СКА – Локомотив (Ярославль) 4 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча предсезонного турнира в Сочи
В Сочи 4 августа стартует предсезонный турнир Sochi Hockey Open. В этом году его участниками стали четыре команды: «Сочи», ярославский «Локомотив», питерский СКА и олимпийская сборная России.
В первый день состоится битва СКА и «Локомотива». Для Валерия Брагина и Андрея Скабелку этот матч станет дебютным у руля своих клубов.
Формат турнира изменился. После однокругового турнира, который начнется 4-го и завершится 7 августа, пройдут матч за 3-е место и финал. Впервые игры пройдут без зрителей, однако эпидемиологическая ситуация диктует свои правила.
Прогнозы букмекеров на матч СКА – Локомотив 4 августа 2020
Чуть больше шансов на успех у СКА
Прогноз на матч СКА – Локомотив 4 августа 2020
Фаворит поединка – петербургский клуб СКА
Время начала матча СКА – Локомотив 4 августа 2020
Матч СКА – Локомотив 4 августа 2020 года стартует в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть матч СКА – Локомотив 4 августа 2020
Прямую видеотрансляцию матча СКА – Локомотив можно посмотреть 4 августа и он начнется в 19:00 по московскому времени на МатчТВ
Трансляция матча СКА – Локомотив 4 августа 2020
Трансляция матча СКА – Локомотив 4 августа 2020 года состоится в прямом эфире на МатчТВ с 18:55 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU