В Сочи два медведя загрызли 11-летнего ребенка

В Сочи СК расследует обстоятельства трагедии на улице Армавирской, где накануне вечером два медведя в вольере насмерть загрызли 11-летнего мальчика.

Вечером 4 августа 11-летний местный мальчик играл на территории Конно-спортивного комплекса на улице Армавирской, 246 в Дагомысе Лазаревского района Сочи.

По словам сотрудников комллекса, они и моргнуть не успели, как ребенок перелез через двухметровый металлический сетчатый забор, отделяющий вольер с двумя медведями, и принялся дразнить животных палкой.

Территория конно-спортивного комплекса в Дагомысе. Фото horse-rider.ru

- Мы тут все в шоке, как он сумел так быстро там оказаться. Стал с медведями играть, думал, они безобидные. Пацан местный, семья тут в бараках неподалеку живет. Сейчас тут все, полиция, прокуратура, разбираются в этом,- сказал сотрудник комплекса.

У Следственного комитета, впрочем, есть своя версия произошедшего.

Медведи разорвали 11-летнего мальчика в Сочи. Комментарий замдиректора сочинского нацпарка Бориса Туниева 00:00 00:00

Ребенок через незапертую железную калитку смог подойти вплотную к вольеру.

Медведи напали на мальчика, причинив ему множественные глубокие раны.

На место была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка от причиненных ему повреждений.

- Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика в результате нападения медведей (ч.1 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности"),- сообщает СУ СК по краю.