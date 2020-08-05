Сочинский нацпарк: Медведи загрызли мальчика из-за неправильного содержания

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:11:32+03:00

Специалисты считают, что трагедия произошла из-за того, что к животным был открыт доступ [аудио, видео]

Изменить размер текста: A A

В Сочи следственный комитет начал расследование обстоятельств трагедии на улице Армавирской в поселке Дагомыс, где накануне вечером два медведя в вольере насмерть загрызли 11-летнего мальчика.

Медведи разорвали 11-летнего мальчика в Сочи. Комментарий замдиректора сочинского нацпарка Бориса Туниева 00:00 00:00

- Животные содержались неправильно, к ним открыт доступ, это безответственность содержания зверей, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев.

О том, кто из работников недоглядел, сейчас и выясняют правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье «Смерть по неосторожности». Не исключено, что ее могут переквалифицировать на более тяжкую.

Видео с места трагедии, где медведи загрызли 11-летнего мальчика.

Ранее сообщалось, что в Сочи два медведя загрызли 11-летнего ребенка. Трагедия произошла в поселке Дагомыс.

ИСТОЧНИК KP.RU