Сочинский нацпарк: Медведи загрызли мальчика из-за неправильного содержания
В Сочи следственный комитет начал расследование обстоятельств трагедии на улице Армавирской в поселке Дагомыс, где накануне вечером два медведя в вольере насмерть загрызли 11-летнего мальчика.
Медведи разорвали 11-летнего мальчика в Сочи. Комментарий замдиректора сочинского нацпарка Бориса Туниева
- Животные содержались неправильно, к ним открыт доступ, это безответственность содержания зверей, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев.
О том, кто из работников недоглядел, сейчас и выясняют правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье «Смерть по неосторожности». Не исключено, что ее могут переквалифицировать на более тяжкую.
Видео с места трагедии, где медведи загрызли 11-летнего мальчика.
Ранее сообщалось, что в Сочи два медведя загрызли 11-летнего ребенка. Трагедия произошла в поселке Дагомыс.
ИСТОЧНИК KP.RU
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