2020-08-05T13:43:42+03:00
Общество

Пробки на трассе М-4 «Дон» в августе 2020: коллапс прогнозируют на дороге к Черному морю

"Автодор" сообщил, что в последний месяц лета пробки на трассе М-4 «Дон» станут пиковыми
Евгения ОСТРАЯ
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Сезон пиковых заторов еще впередиСезон пиковых заторов еще впереди
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Каждые выходные на дорогах к морю в Краснодарском крае выстраиваются караваны. От желающих понежиться на южном солнце нет отбоя. Несмотря на многочасовые простои по дороге к курортным Джубге, Геленджику и Сочи, люди едут со всей страны. Но в "Автодоре" говорят, километровые пробки на трассе М-4 «Дон» - это еще не предел.

- Пик трафика в этом направлении придется на август, когда в сутки по автодороге будут проезжать более 70 тысяч автомобилей, - сообщили в госкомпании.

В первые дни августа максимальная интенсивность движения отмечалась в районе Аксая в Ростовской области - более 100 тысяч автомобилей в сутки. Нагрузка на трассу в Краснодарском крае была в среднем 60 тысяч автомобилей.

В "Автодоре" напомнили автомобилистам, что тормозить их желание попасть на курорт может ремонт дорог на 35-ти участках федеральной трассы.

На московском участке М-4 «Дон» туристы встретят на своем пути дорожников в робе только однажды, в Тульской области - ограничат движение уже в пяти местах, в Липецкой области - восемь, в Воронежской области - 14. Ремонтируют дорогу и в Ростовской области, и на трех участках в Краснодарском крае.

К слову, дорожные знаки в этих местах не дадут разогнаться больше 50 километров в час. Но, как говорится, тише едешь, дальше будешь!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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