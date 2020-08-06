«Прошила насквозь»: В Сочи врачи спасли мужчину, упавшего на арматуру

Пациент идет на поправку. Фото: instagram.com/ef_filippov

В сочинскую городскую больницу №4 «скорая» привезла мужчину истекающего кровью. У него из живота торчала железяка. Оказалось, что мужчина упал с лестницы прямо на арматуру, торчащую из земли. Длинный прут прошил тело насквозь.

- Кусок металла диаметром 14 миллиметров вошел со стороны поясницы через мягкие ткани и, пройдя свободную брюшную полость, вышел через переднюю брюшную стенку, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в больнице.

Пациенту требовалась незамедлительная помощь врачей. При подобных травмах извлекать инородный предмет очень опасно. Из-за повреждений аорты, крупных артерий и вен может произойти смертельное кровотечение.

- Чтобы сделать компьютерную томографию, концы арматуры пришлось укоротить. Только после диагностики, убедившись, что предмет проник в живот, не вызвав жизнеугрожающих повреждений, врачи приступили к операции, - сообщили «КП» -Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Инородное тело медики кропотливо удаляли полтора часа. Операция прошла успешно. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей и идет на поправку.

Ранее «Комсомолка» сообщала, про подобную ситуацию, случившуюся в Сочи в прошлом году. Тогда штырь проткнул мужчине живот и задел тощую и сигмовидную кишку, а также тазовые кости.