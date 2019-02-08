СЕГОДНЯ 09:45 2019-02-08T09:45:19+03:00

В Сочи хирурги спасли пациента, который упал животом на арматуру Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

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В Сочи в экстренное приемное отделение городской больницы №4 бригада «скорой» доставила пациента с проникающим ранением живота.

Мужчина что-то ремонтировал во дворе своего дома, оступился и упал с лестницы на землю, в которой торчала арматура. Штырь застрял в животе.

Извлекать предмет, проникнувший в брюшную полость, при подобных травмах очень опасно. Из-за повреждении аорты, артерий и вен может произойти кровотечение. Всю диагностику состояния внутренних органов потерпевшего провели, не вынимая штырь.

- Мужчину доставили в экстренную операционную. Там его спасением занималась бригада из пяти хирургов. Оказалось, что предмет проник в живот, забрюшинное пространство и задел тощую и сигмовидную кишки, а также подвздошную внутреннюю вену и тазовые кости, - сообщили в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

Но аорта и артерии остались целыми. На поврежденную вену медики наложили сосудистый шов и извлекли штырь, устранили повреждения тощей и сигмовидной кишок.

Операция длилась три часа и прошла успешно. Через семь дней пациента выписали.

Напомним, на Кубани врачи спасли женщину с сильным кровотечением. Чтобы спасти жизнь пациентке, врачи прооперировали ее: они закупорили сосуд мелкими спиралями с ворсой 0,018 мм в диаметре. В результате кровотечение удались остановить.

ИСТОЧНИК KP.RU