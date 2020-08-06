«15 щенков спасла, остальные – задохнулись»: на Кубани в частном приюте погибло больше десятка животных

Сейчас Галина Алиева просит помочь всех неравнодушных. Фото: instagram.com/cozydoghouse

Галину Алиеву, в доме которой живут больше 600 бездомных собак, знают пол-России. Уже не первый год она не может пройти мимо, если видит выброшенного щенка или пострадавшего от жестокости пса. Вот уж человек с большим сердцем!

На небольшую пенсию ей до поры до времени удавалось содержать свой домашний питомник, но зимой попросила о помощи неравнодушных. Сотни людей из разных уголков страны откликнулись, на собранные средства удалось закупить корм, расходные материалы.

Многих собак удается пристраивать в добрые руки, но бездомных меньше не становится.

Галина Алиева подбирает всех, кого выбросили или пытались отравить. Фото: instagram.com/cozydoghouse

- За последние 3 месяца построены еще несколько вольеров для поступающих новичков, но заполняются они быстро, - еще недавно делилась новостями Галина.

Но 4 августа у женщины случилась беда.

- Рано утром, когда все еще спали, у нас в доме замкнуло проводку у холодильника. Ядовитый черный дым от горящего пластика очень быстро наполнил помещения, - рассказывает Галина Алиева.

Причиной пожара стало замыкание проводки. Фото: instagram.com/cozydoghouse

Почувствовав дым, она стала искать источник гари. Оказалось, что горит помещение, где как раз спали собаки. Галина бросилась их спасать. Но, увы, не всех удалось вытащить живыми.

- Кого за ноги тащила, кого уже зубами вытаскивала. Всего успела вынести и откачать 15 собак, но другие задохнулись во сне… Корю себя за то, что не успела помочь всем, - плачет Галина.

В доме невозможно жить. Фото: instagram.com/cozydoghouse

Везде дом в черной копоти. Жить в нем теперь невозможно. В огне пострадало все - мебель, посуда, кондиционер, холодильник, стиральная машина. Пропало много вакцин и различных лекарств.

Сейчас Галина Алиева просит помочь всех неравнодушных. Особенно сейчас нужны стройматериалы для ремонта.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Реквизиты

Карта Сбербанка 5469300120394371 (Галина Юрьевна А.)

Голодный телефон: 8-964-919-54-79

Яндекс Кошелек. 410013584097898

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На небольшую пенсию содержать весь свой домашний питомник она уже не в состоянии, поэтому завела страницу в соцсетях, где призывает всех неравнодушных откликнуться (читайте далее)