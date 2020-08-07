«Полчища насекомых»: чем грозит Анапе нашествие стрекоз

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В Анапе сейчас отдыхает половина России. Пляжи здесь песчаные, море - мелководное. Так что отличный вариант для отпуска с детьми. Правда, в последние дни туристы жалуются на нашествие стрекоз.

Тысячи этих насекомых буквально оккупировали местные пляжи. Такая же картина, по словам отдыхающих в Сукко. «Нашествие» стрекоз очевидцы засняли на камеры мобильных телефонов.

Ученые-биологи попытались успокоить отдыхающих – рой жужжащих безобиден.

- Такое происходит каждый год – ничего уникального в этом нет. Как правило, они появляются с конца июля-начала августа, - заверил «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - У стрекоз бывают вспышки и спады численности. Если год был благоприятным для размножения, то их становится больше.

По мнению ученых, стрекозы избавят город от комаров. Фото: Кирилл ПЕНКИН

То, что сейчас наблюдают туристы — скопление стрекоз в воздухе — как раз и есть вспышка численности, а значит, накануне были год-два благоприятных для этого условий. И погода отличная, и кормовая база большая.

А то, что стрекоз больше на побережье, - ничего удивительного. Этим насекомым очень нравится загорать, поэтому и слетелись как можно выше, чтобы поймать солнечные лучи.

В целом, по словам биолога, наличие стрекоз - признак здоровой экосистемы.

- Вообще стрекозы на побережье – это отличный способ избавиться от беспокойных насекомых. Чем больше стрекоз, тем меньше мух и комаров на пляжах и в парках, - добавляет Вениамин Голубитченко.

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