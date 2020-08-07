80 тыс рублей в сутки: Ольга Бузова отмечает годовщину отношений в самом дорогом отеле Сочи

Фото: @buzova86
7 августа в Сочи прилетела успешная телеведущая, певица и бизнесвумен Ольга Бузова и 27-летний блогер из Новосибирска Давид Манукян. Пара остановилась в самом дорогом отеле Сочи, где стоимость фешенебельных номеров в сутки доходит до 80 тысяч рублей.
Фото: @buzova86
Он расположен на одном из курортов Красной Поляны. Напомним, что в июле здесь несколько недель жила и отмечала День рождения дочери Оксана Федорова.
Накануне звезда выложила в сторис на своей странице в инстаграм страстный поцелуй с Давой и объявила, что год отношений они отметят в Сочи.
Фото: @buzova86
Отель встретил пару в аэропорту на синем Bentley. В номере звезду ждал шикарный букет коралловых роз, золотые шары и фуршет с деликатесными брускетами, фруктами, экзотическими ягодами, макарунсы и шампанским.
Фото: @buzova86
Фото: @buzova86
- Это вообще что? Завтрак перед сном?, - восхитилась звезда. - Спасибо большое.
Главным украшением стола стал торт-чемодан с фотографией влюбленной пары.
- Это одно из моих любимых фото, - призналась Бузова.
Вид из окна произвел на певицу особое впечатление: хребет горы Аибга, вершина Черная Пирамида и бассейн с искусственными островками.
- А тут у нас красота, - сказала она, подойдя к окну. - Все, мы на месте.
Бузова помахала рукой с кольцом от известной ювелирной фирмы.
Ранее "Комсомолка" писала, что Новый год Ольга Бузова и Давид Манукян встречали в Куршевеле. Влюбленные размещали в своих блогах трогательные кадры с горнолыжного курорта во французских Альпах. Вероятно, парочке удалось настолько хорошо отдохнуть, что она устала. Потому артисты решили сменить обстановку, отправившись на курорт.