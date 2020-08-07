80 тыс рублей в сутки: Ольга Бузова отмечает годовщину отношений в самом дорогом отеле Сочи

Фото: @buzova86

7 августа в Сочи прилетела успешная телеведущая, певица и бизнесвумен Ольга Бузова и 27-летний блогер из Новосибирска Давид Манукян. Пара остановилась в самом дорогом отеле Сочи, где стоимость фешенебельных номеров в сутки доходит до 80 тысяч рублей.

Фото: @buzova86

Он расположен на одном из курортов Красной Поляны. Напомним, что в июле здесь несколько недель жила и отмечала День рождения дочери Оксана Федорова.

Накануне звезда выложила в сторис на своей странице в инстаграм страстный поцелуй с Давой и объявила, что год отношений они отметят в Сочи.

Фото: @buzova86

Отель встретил пару в аэропорту на синем Bentley. В номере звезду ждал шикарный букет коралловых роз, золотые шары и фуршет с деликатесными брускетами, фруктами, экзотическими ягодами, макарунсы и шампанским.

Фото: @buzova86

Фото: @buzova86

- Это вообще что? Завтрак перед сном?, - восхитилась звезда. - Спасибо большое.

Главным украшением стола стал торт-чемодан с фотографией влюбленной пары.

- Это одно из моих любимых фото, - призналась Бузова.

Вид из окна произвел на певицу особое впечатление: хребет горы Аибга, вершина Черная Пирамида и бассейн с искусственными островками.

- А тут у нас красота, - сказала она, подойдя к окну. - Все, мы на месте.

Бузова помахала рукой с кольцом от известной ювелирной фирмы.

Ранее "Комсомолка" писала, что Новый год Ольга Бузова и Давид Манукян встречали в Куршевеле. Влюбленные размещали в своих блогах трогательные кадры с горнолыжного курорта во французских Альпах. Вероятно, парочке удалось настолько хорошо отдохнуть, что она устала. Потому артисты решили сменить обстановку, отправившись на курорт.